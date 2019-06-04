Мощь небесного щита: опубликовано видео запуска новой противоракеты ВКС РФ

Боевой расчет войск ПВО и ПРО произвел успешный пуск, в ходе которого ракета подтвердила все заложенные характеристики.

Российские военные запустили новую противоракету на казахском полигоне Сары-Шаган. Боевой расчет войск ПВО и ПРО произвел успешный пуск, в ходе которого ракета подтвердила все заложенные характеристики.

Пуск противоракеты запечатлели на видео . На записи присутствует как процесс разворачивания и подготовки, так и непосредственный момент запуска. Движение колонны сняты с помощью беспилотного летательного аппарата, а кульминацию испытаний запечатлели с нескольких ракурсов.

«Сегодня на полигоне Сары-Шаган в республики Казахстан боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — рассказал заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. Испытанная на полигоне Сары-Шаган противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила свои характеристики.