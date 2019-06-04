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Мощь небесного щита: опубликовано видео запуска новой противоракеты ВКС РФ 

ТК «Звезда» + ещё 11 44 минуты назад
Фото: Минобороны РФ
Боевой расчет войск ПВО и ПРО произвел успешный пуск, в ходе которого ракета подтвердила все заложенные характеристики.
Российские военные запустили новую противоракету на казахском полигоне Сары-Шаган. Боевой расчет войск ПВО и ПРО произвел успешный пуск, в ходе которого ракета подтвердила все заложенные характеристики.
Пуск противоракеты запечатлели на видео. На записи присутствует как процесс разворачивания и подготовки, так и непосредственный момент запуска. Движение колонны сняты с помощью беспилотного летательного аппарата, а кульминацию испытаний запечатлели с нескольких ракурсов.
«Сегодня на полигоне Сары-Шаган в республики Казахстан боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — рассказал заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. Испытанная на полигоне Сары-Шаган противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила свои характеристики.
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Оружие , Армия , Ближний Восток , Владимир Сергиенко
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