«Страшнейшая ракета» России определила отставание США по гиперзвуку на 10 лет

Китай проанализировал данные о российской ракете "Сармат", прежде чем пришел к выводу о "страшнейшей" ракете России , на которую у США нет ответа. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил военный эксперт Алексей Леонков.

"Китайцы явно досконально собирали всеми возможными способами данные о новейшем российском ракетном комплексе "Сармат" — они это делают всегда, стремясь не только как можно больше узнать о возможностях мировых армий, но и повторить их технологический успех. Кроме того, китайские военные осведомлены о возможностях американских комплексов противоракетной обороны — они предназначены для перехвата снарядов на начальном этапе полета или сбивания боеголовок на финальном отрезке полета.

Когда в России создавали "Сармат", учитывали: советский предшественник Р-36 "Воевода" устарел и легко может быть перехвачен современными системами. Новая ракета должна очень быстро выходить на опорную — "баллистическую" — орбиту, после чего пролетать на максимальной скорости участок пути до цели. При этом маневрирующие на гиперзвуковых скоростях боеголовки максимально затрудняют их перехват на конечном участке. Современные средства перехвата на это не рассчитаны", — отмечает специалист.

Журналисты китайского издания Sohu оценили ракету России, ответ на которую в США еще не придумали. Они назвали ракетный комплекс РС-28 "Сармат" "самым страшным в мире" и упомянули: в ближайшем будущем он будет поставлен на вооружение. Также РС-28 сочли настоящим "кошмаром" для Соединенных Штатов. Sohu говорит, что использование гиперзвуковых высокоточных маневрирующих боеголовок "Авангард" (Ю-71) не позволяет перехватить "Сармат" даже западным ПРО. Отмечается отставание США от России.

"По сути, китайцы констатируют то, о чем Россия говорила еще несколько лет назад. В настоящее время в мире нет оружия, которое с гарантией в 100% гарантировало бы перехват "Сарматов" и их боеголовок — цель все равно будет поражена. С учетом того, что боеголовки могут нести ядерные заряды, это не может не беспокоить Вашингтон. В Пекине это видят и с удовольствием отмечают, так как амбиции США в мире не нравятся и Китаю.

При этом дальность полета российского "Сармата" в 18 тысяч километров позволяет запускать российскую ракету в любом направлении, и это для США тоже проблема. Выстроить защитную линию лишь с одного направления теперь недостаточно — снаряд может прилететь с совершенно неожиданной стороны. Де-факто Россия создала стопроцентный и гарантированный ответ всем агрессорам, которые сейчас бряцают оружием вдоль ее границ. Расстояния больше не помеха", — подчеркивает эксперт.

Новые возможности

РС-28 "Сармат" (по классификации НАТО "Сатана-2") — перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Концепция подразумевает доставку определенного числа боеголовок по траекториям и способами, существенно затрудняющими их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО. Серийное производство планируется начать на Красноярском машиностроительном заводе в 2021 году.

Заложенная в ракете технология "орбитальной бомбардировки" с нанесением удара по территории США по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли в обход развёрнутых средств ПРО. Кроме того, возможности "Сармата" также позволяют осуществлять запуски гражданских космических аппаратов. Первый полк, оснащённый новейшими ракетами, встанет на боевое дежурство также в 2021 году. Завершение замены устаревших ракет "Воевода" намечено на 2020-2025 годы.

"Конечно, китайцы постарались собрать максимум данных о "Сармате" и сравнили возможности российского ракетного комплекса со своими. У КНР есть разработки баллистических ракет, способных идти на гиперзвуковых скоростях, а также удачные модели боеголовок для них. Исходя из имеющихся данных, китайцы вынуждены были признать: лидерство в создании ракет следующего поколения на сегодняшний день за Россией. Причем не только в регионе, но и во всем мире.

Потому нужно говорить о том, что оценки "Сармата", выданные Китаем, не только объективны, но и заслужены. Американцам не удастся в ближайшие 8-10 лет создать противоракетные комплексы, которые гарантируют перехват новейших боеголовок, хотя в Штатах уже суматошно пытаются найти новые технологические решения для этого. Покорение гиперзвука в принципе дается Пентагону очень тяжело.