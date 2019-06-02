Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый бомбардировщик РФ Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Новый российский модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М оборудовали штангой топливозаправки, сообщил в воскресенье телеканал "Звезда" в программе "Военная приемка".
"Отличия Ту-22М3М от Ту-22М3: на обычном стоит пушка в хвосте, на модернизированном ее нет. На новом [самолете] появилась штанга топливозаправки", — сказал корреспондент "Звезды".
Сотрудник КБ "Туполева" рассказал телеканалу, что внутренняя "начинка" самолета полностью заменена, также заменено более 80% оборудования, поставлен новый комплекс радиоэлектронного противодействия, установлена новая система управления самолетом, новый локатор.
"Сама кабина [самолета] по эргономике стала комфортнее", — отметил сотрудник КБ "Туполева".
Корреспондент телеканала уточнил, что первый полет Ту-22М3М совершил в декабре 2018 года, с тех пор было уже четыре полета.
"В ходе четвертого полета мы подняли самолет на высоту 9000 метров", — отметил сотрудник КБ "Туполева".
Масса пустого самолета — 68 тонн, максимальная скорость — 2300 км в час.

Управляемые ракеты и бомбовое оружие

Специалисты Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова (КАПО) в перспективе установят на модернизированный российский бомбардировщик Ту-22М3М новые системы — управляемые ракеты и бомбовое оружие.
"Мы намного повысим боевую эффективность этого комплекса. Кроме модернизации самого оборудования, будет установлено некоторое количество новых систем управляемых ракет и бомбового управляемого оружия", — сказал сотрудник КБ "Туполева".
По словам другого сотрудника КБ "Туполева", есть и второй опытный самолет Ту-22М3М.
"Мы собираем второй самолет и переходим к опытным испытаниям, в небе одновременно могут быть два самолета", — отметил он.
Специалисты уточнили, что оборудование, установленное на Ту-22М3М, может устанавливаться на Ту-160 при его модернизации.

Видео полета Ту-22М3М

В субботу в интернете появилась видеозапись полета новейшего российского бомбардировщика Ту-22М3М, она была опубликована телеканалом "Звезда".
"Новейший российский бомбардировщик Ту-22М3М взлетает с широко расправленными крыльями. Уже при наборе скорости и переходе на сверхзвук самолет прижимает крылья и они переходят в "стреловидную" форму. На максимальных скоростях Ту-22М3М летает именно в этой позиции", — говорилось в комментарии к видео на сайте телеканала.
"Стреловидное" крыло позволяет иметь одновременно как высокую скорость, так и хорошие взлетно-посадочные характеристики, отмечалось в комментарии.
Ведущий штурман — испытатель самолета Сергей Большов рассказал телеканалу, что уровень информационного обеспечения у модернизированной модели стал значительно выше, что серьезно упрощает работу штурмана.
В комментарии уточнялось, что основной задачей самолета является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей.
ТАСС: последние новости
В Роскосмосе прокомментировали решение Пентагона отказаться от услуг РФ при запусках Роскосмос рассчитывает на продолжение поставок в США ракетных двигателей Противолодочный корабль "Маршал Шапошников" вернется в состав ВМФ РФ в 2021-2022 году
Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Казанский авиазавод , Туполев , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проиграли бой за Донбасс6
Медведев упрекнул Украину109
Япония отказалась от мирного договора с Россией1031
За Крым: Познер попал в скандальный «Миротворец»34
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии4
Видео
02:41
Проиграли бой за Донбасс
В мире Статьи
00:22
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии
Армия Ближний Восток
03:21
Медведев упрекнул Украину
Политика Конфликты
00:30
«Пришлось отколошматить»: Воробьев о драке с Куценко
Шоу-бизнес
02:58
За Крым: Познер попал в скандальный «Миротворец»
Украина В мире
08:08
Посреди Европы появилась новая горячая точка
В мире Европа
00:50
«Секс был, но кто убил, не знаю»: Признание главы Раменского
Происшествия
04:37
«Ради детей»: Зеленский отменил решение Порошенко
Украина В мире
00:59
В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв
Другое
00:57
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение