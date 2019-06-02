Новый бомбардировщик РФ Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе

Новый российский модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М оборудовали штангой топливозаправки, сообщил в воскресенье телеканал "Звезда" в программе "Военная приемка".

"Отличия Ту-22М3М от Ту-22М3: на обычном стоит пушка в хвосте, на модернизированном ее нет. На новом [самолете] появилась штанга топливозаправки", — сказал корреспондент "Звезды".

Сотрудник КБ "Туполева" рассказал телеканалу, что внутренняя "начинка" самолета полностью заменена, также заменено более 80% оборудования, поставлен новый комплекс радиоэлектронного противодействия, установлена новая система управления самолетом, новый локатор.

"Сама кабина [самолета] по эргономике стала комфортнее", — отметил сотрудник КБ "Туполева".

Корреспондент телеканала уточнил, что первый полет Ту-22М3М совершил в декабре 2018 года, с тех пор было уже четыре полета.

"В ходе четвертого полета мы подняли самолет на высоту 9000 метров", — отметил сотрудник КБ "Туполева".

Масса пустого самолета — 68 тонн, максимальная скорость — 2300 км в час.

Управляемые ракеты и бомбовое оружие

"Мы намного повысим боевую эффективность этого комплекса. Кроме модернизации самого оборудования, будет установлено некоторое количество новых систем управляемых ракет и бомбового управляемого оружия", — сказал сотрудник КБ "Туполева".

По словам другого сотрудника КБ "Туполева", есть и второй опытный самолет Ту-22М3М.

"Мы собираем второй самолет и переходим к опытным испытаниям, в небе одновременно могут быть два самолета", — отметил он.

Специалисты уточнили, что оборудование, установленное на Ту-22М3М, может устанавливаться на Ту-160 при его модернизации.

Видео полета Ту-22М3М

В субботу в интернете появилась видеозапись полета новейшего российского бомбардировщика Ту-22М3М, она была опубликована телеканалом "Звезда".

"Новейший российский бомбардировщик Ту-22М3М взлетает с широко расправленными крыльями. Уже при наборе скорости и переходе на сверхзвук самолет прижимает крылья и они переходят в "стреловидную" форму. На максимальных скоростях Ту-22М3М летает именно в этой позиции", — говорилось в комментарии к видео на сайте телеканала.

"Стреловидное" крыло позволяет иметь одновременно как высокую скорость, так и хорошие взлетно-посадочные характеристики, отмечалось в комментарии.

Ведущий штурман — испытатель самолета Сергей Большов рассказал телеканалу, что уровень информационного обеспечения у модернизированной модели стал значительно выше, что серьезно упрощает работу штурмана.

В комментарии уточнялось, что основной задачей самолета является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей.