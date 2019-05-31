Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57

Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного заводе имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о преимуществах нового истребителя Су-57.

Летчик отметил суперманевренность нового самолета и более современное управление. «Он (Су-57 — Прим. ред.) вобрал в себя все лучшее из предыдущих опытов. Я думаю, что летный состав в частях воспримет его на ура», — выразил уверенность Китаев.

Испытатель также рассказал, что для тренированного летного состава машина "не сложнее в управлении, чем Су-35", который уже хорошо себя зарекомендовал в войсках.

"У Су-57 тоже большое будущее, его ждет успех", — подытожил летчик.

Двадцать девятого мая появилось видео сборки первого серийного экземпляра Су-57. Ранее в рамках совещания с руководителями российских оборонных предприятий президент России Владимир Путин заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС перспективными комплексами Су-57. Он выразил надежду, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 новейших истребителей Су-57.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Первый полет состоялся в 2010 году. Самолет обладает высокой маневренностью и способен летать на сверхзвуковой скорости. Оснащен современным комплексом бортового оборудования, который, вкупе с малой заметностью, обеспечивают превосходство над конкурентами.