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США испугались, что С-400 в Турции будут сбивать самолёты НАТО 

News.ru 30 минут назад
НАТО обязано не допустить сделку между Анкарой и Москвой по поставке Турции российских зенитно-ракетных комплексов нового поколения С-400. Об этом заявила в четверг и.о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.
По её словам, если российские системы всё же встанут на боевое дежурство на территории Турецкой республики, то это будет иметь катастрофические последствия для обеспечения обороны всего альянса.
Скажем прямо: С-400 — это российская система, разработанная специально для того, чтобы сбивать такие самолеты, как F-35. Было бы невообразимо, если бы Россия не воспользовалась такой возможностью для сбора данных, — подчеркнула и. о. помощника главы Пентагона.
Уилбаргер добавила, что усиливающееся сотрудничество России с Турцией является крайне беспокоящим Вашингтон, Евросоюз и НАТО фактором, информирует ТАСС.
Днём ранее Госдеп США пригрозил Турции санкциями по CAATSA (Закон США о противодействии врагам посредством санкций) из-за покупки С-400, писал News.ru.
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Комментарии5
Оружие , Армия , США , ЕС , Пентагон , Госдеп США , НАТО , ИТАР-ТАСС , Анкара , Москва , Турция
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