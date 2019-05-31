Россия придает большое значение развитию противоракетной обороны. Однако, как пишет Феникс (Китай) , российская противоракетная оборона является устаревшей. Более того, по словам автора, Россия до сих пор не освоила технологию кинетического перехвата, которая применяется во всех противоракетных комплексах среднего радиуса действия как в Соединенных Штатах, так и в странах Востока.
Российские противоракетные системы нельзя назвать сильными или достаточно прогрессивными, от США и крупных восточных стран они отстают более чем на 20 лет. Зато у России есть мощные зенитные ракеты, например, широко известные зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400 с типами ракет «земля-воздух» — лучшие образцы современного вооружения. Даже Китай купил себе комплексы С-300 ПМ2 «Фаворит» и С-400 «Триумф», а недавно Россия выпустила зенитно-ракетный комплекс С-500. Все они, судя по названию, обладают возможностям перехвата баллистических ракет. На самом же деле они могут перехватывать только ракеты средней и малой дальности и совершенно не способны бороться с баллистическими ракетами большой дальности. Российские противоракетные технологии не представляют из себя ничего особенного, в частности, в сфере перехвата ракет средней дальности страна все еще держится за устаревшие в технологическом плане расставленные в 80-х годах в Подмосковье «резиновые сапоги» А-35.
Безусловно, в советский период эти системы ПРО считались очень сильными. Теперь такую масштабную советскую систему противоракетной обороны А-135 унаследовала Россия. Она находится в распоряжении 9-ой дивизии ПРО, расположенной под Москвой, все воинские части этой дивизии находятся недалеко от Москвы. Они располагают пятью стартовыми площадками и могут одновременно выпустить 68 ракет. Советский комплекс А-35 начал использоваться в 1971 году, впоследствии ему на замену был разработан стратегический комплекс А-135, получивший название «Амур» (Хэйлунцзян).
Комплекс А-135 оснащен радиолокационной системой раннего предупреждения Дон-2Н с активными фазированными решетками сантиметрового диапазона, она используется для наблюдения за космическим пространством и способна отслеживать объекты над всем Северным полушарием. Данная РЛС обладает высокой устойчивостью к помехам и может с большой точностью отслеживать космические объекты, передвигающиеся на высокой скорости, имеет внушительные габариты: 152 метра в длину и 36 метров в высоту. Говорят, что на создание данной РЛС ушло 32 тысячи тонн стали, 50 тысяч тонн бетона и 12 тысяч километров электрических кабелей.
Комплекс ПРО А-135 включает в себя два типа ракет: ракеты дальнего перехвата 51Т6 и ракеты ближнего перехвата 53Т6. Ракеты 53Т6, также известные под названием ПРС-1 все еще используются в вооружении. Их скорость полета составляет 3000 метров в секунду, дальность полета доходит до 100 километров, высота полета может достигать 40-50 километров. В этом радиусе они способны перехватывать баллистические ракеты. Дальность полета 51T6 составляет от 300 до 350 километров, высота полета — 150-200 километров. 51T6 были сняты с вооружения еще в 2005 году, после чего современные А-135 лишились средств дальнего перехвата, а значит в настоящее время у России нет возможностей для перехвата ракет средней дальности.
Усовершенствованный комплекс А-235 еще не введен в эксплуатацию. Испытания ракеты ближнего перехвата 53Т6М завершились в апреле 2018 года. На используемых сейчас комплексах А-135 стоит ядерная боевая часть модели АА-84 мощностью в 10 тысяч тонн ТНТ. В следующей модели А-235 боевая часть была заменена на осколочную, направленную на поражение живой силы. Ее способности поражать живую силу и перехватывать ракеты сильнее, чем у старой модели. Возможно, что осколочная боевая часть с вероятностью перехвата лишь в 40% не удовлетворила россиян, поэтому в комплексе А-235 они все же оставили ядерную, так как при взрыве ядерной боеголовки на высоте более 800 километров в случае массовой атаки межконтинентальными баллистическими ракетами вероятность перехвата увеличивается до максимума.
Многие не знают, но Россия до сих пор не освоила технологию кинетического перехвата, в то время как она используется во всех противоракетных комплексах среднего радиуса действия в США и крупных странах Востока. По соотношению цены и практичности эффективность перехвата у таких ракет намного выше, чем у 53T6M с осколочной боеголовкой. Таким образом, в области кинетических ракет-перехватчиков и противоракетных технологий Россия более чем на 20 лет отстает от США и крупных восточных стран.