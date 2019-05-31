Феникс (Китай): Россия отстает в электронной промышленности, в чем же сила ее противоракетных комплексов?

Феникс (Китай) , российская противоракетная оборона является устаревшей. Более того, по словам автора, Россия до сих пор не освоила технологию кинетического перехвата, которая применяется во всех противоракетных комплексах среднего радиуса действия как в Россия придает большое значение развитию противоракетной обороны. Однако, как пишет, российская противоракетная оборона является устаревшей. Более того, по словам автора, Россия до сих пор не освоила технологию кинетического перехвата, которая применяется во всех противоракетных комплексах среднего радиуса действия как в Соединенных Штатах , так и в странах Востока.

Российские противоракетные системы нельзя назвать сильными или достаточно прогрессивными, от США и крупных восточных стран они отстают более чем на 20 лет. Зато у России есть мощные зенитные ракеты, например, широко известные зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400 с типами ракет «земля-воздух» — лучшие образцы современного вооружения. Даже Китай купил себе комплексы С-300 ПМ2 «Фаворит» и С-400 «Триумф», а недавно Россия выпустила зенитно-ракетный комплекс С-500. Все они, судя по названию, обладают возможностям перехвата баллистических ракет. На самом же деле они могут перехватывать только ракеты средней и малой дальности и совершенно не способны бороться с баллистическими ракетами большой дальности. Российские противоракетные технологии не представляют из себя ничего особенного, в частности, в сфере перехвата ракет средней дальности страна все еще держится за устаревшие в технологическом плане расставленные в 80-х годах в Подмосковье «резиновые сапоги» А-35.

Безусловно, в советский период эти системы ПРО считались очень сильными. Теперь такую масштабную советскую систему противоракетной обороны А-135 унаследовала Россия. Она находится в распоряжении 9-ой дивизии ПРО, расположенной под Москвой, все воинские части этой дивизии находятся недалеко от Москвы. Они располагают пятью стартовыми площадками и могут одновременно выпустить 68 ракет. Советский комплекс А-35 начал использоваться в 1971 году, впоследствии ему на замену был разработан стратегический комплекс А-135, получивший название «Амур» (Хэйлунцзян).

Комплекс А-135 оснащен радиолокационной системой раннего предупреждения Дон-2Н с активными фазированными решетками сантиметрового диапазона, она используется для наблюдения за космическим пространством и способна отслеживать объекты над всем Северным полушарием. Данная РЛС обладает высокой устойчивостью к помехам и может с большой точностью отслеживать космические объекты, передвигающиеся на высокой скорости, имеет внушительные габариты: 152 метра в длину и 36 метров в высоту. Говорят, что на создание данной РЛС ушло 32 тысячи тонн стали, 50 тысяч тонн бетона и 12 тысяч километров электрических кабелей.

Комплекс ПРО А-135 включает в себя два типа ракет: ракеты дальнего перехвата 51Т6 и ракеты ближнего перехвата 53Т6. Ракеты 53Т6, также известные под названием ПРС-1 все еще используются в вооружении. Их скорость полета составляет 3000 метров в секунду, дальность полета доходит до 100 километров, высота полета может достигать 40-50 километров. В этом радиусе они способны перехватывать баллистические ракеты. Дальность полета 51T6 составляет от 300 до 350 километров, высота полета — 150-200 километров. 51T6 были сняты с вооружения еще в 2005 году, после чего современные А-135 лишились средств дальнего перехвата, а значит в настоящее время у России нет возможностей для перехвата ракет средней дальности.

Усовершенствованный комплекс А-235 еще не введен в эксплуатацию. Испытания ракеты ближнего перехвата 53Т6М завершились в апреле 2018 года. На используемых сейчас комплексах А-135 стоит ядерная боевая часть модели АА-84 мощностью в 10 тысяч тонн ТНТ. В следующей модели А-235 боевая часть была заменена на осколочную, направленную на поражение живой силы. Ее способности поражать живую силу и перехватывать ракеты сильнее, чем у старой модели. Возможно, что осколочная боевая часть с вероятностью перехвата лишь в 40% не удовлетворила россиян, поэтому в комплексе А-235 они все же оставили ядерную, так как при взрыве ядерной боеголовки на высоте более 800 километров в случае массовой атаки межконтинентальными баллистическими ракетами вероятность перехвата увеличивается до максимума.

Многие не знают, но Россия до сих пор не освоила технологию кинетического перехвата, в то время как она используется во всех противоракетных комплексах среднего радиуса действия в США и крупных странах Востока. По соотношению цены и практичности эффективность перехвата у таких ракет намного выше, чем у 53T6M с осколочной боеголовкой. Таким образом, в области кинетических ракет-перехватчиков и противоракетных технологий Россия более чем на 20 лет отстает от США и крупных восточных стран.