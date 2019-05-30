Начиная с 2023 года: США запретили российские космические ракеты

Пентагон запретил пользоваться услугами России для коммерческих пусков американских спутников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ, опубликованный в Федеральном реестре.

Запрет вступит в силу 1 января 2023 года.

Пентагон добавил Россию к странам, в отношении которых уже действовал подобный запрет: КНР, КНДР, Ирану, Судану и Сирии.

Запрет коснется спутников и средств выведения спутников на орбиту для оказания услуг спутниковой связи.

В документе также говорится, что Пентагон запрещает контракты с иностранными государствами на проведение коммерческого спутникового обслуживания из-за угрозы кибербезопасности США.