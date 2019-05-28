Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыт «легкий способ» уничтожить С-500 

Lenta.ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: Пресс-служба МО РФ
Перспективные российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей» должны защищаться комплексами малой и средней дальности, в частности, «Буками», «Торами» и «Панцирь-С», пишет в «Известиях» главный редактор журнала «Экспорт вооружения» Андрей Фролов.
«Дело в том, что сама по себе С-500 очень уязвима. Она должна быть элементом многоэшелонированной системы ПВО-ПРО [противовоздушной обороны — противоракетной обороны]», — заявил эксперт.
По его мнению, будущим покупателям С-500 «Прометей» необходимо обладать такими комплексами, как С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», «Бук», «Тор», «Панцирь-С». «С-500, не прикрытая системами малой и средней дальности, может легко быть уничтожена относительно простыми средствами нападения», — отметил главный редактор.
Фролов предположил, что в приобретении С-500 могут быть заинтересованы Турция, Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, а также, с некоторыми оговорками, Алжир, Египет и Иран.
В апреле заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Юрий Грехов заявил, что разработка ЗРС С-500 «Прометей» и ряда перспективных радиолокационных станций близится к завершению.
Согласно имеющимся данным, С-500 «Прометей» отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.
Последние новости
Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия В России отменили роуминг Обнародованы материалы об участии Мартина Лютера Кинга в изнасиловании
Комментарии11
Оружие , Армия , Андрей Фролов , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщины в Раде: В ООН обратились к Киеву с просьбой15
Еще одна страна подумала об интеграции с Россией77
«Должны жестко пресекать»: Путин обратился к пограничникам1
Генпрокурор Украины засобирался в политику
Начать переговоры с Москвой: Глава ВСУ сделал заявление81
Видео
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
00:50
Моряки РФ протаранили Mercedes в немецком порту
Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
00:59
Выборы в Раду оказались под угрозой срыва
В мире Украина
02:15
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением
Происшествия Конфликты
03:53
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился
Шоу-бизнес
06:27
Не оправдал надежд: Канцлеру Австрии выразили недоверие
Европа В мире
00:46
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение