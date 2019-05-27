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Армия США заказала российские патроны 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Подразделение Пентагона, занимающееся закупками для армии США, разместило заявку на приобретение боеприпасов для стрелкового оружия, не входего в стандарты НАТО.
Проект «Система маневренных боеприпасов» (OPM-MAS) проводит обзор рынка, чтобы определить технически и финансово состоятельных поставщиков специальных боеприпасов и системы вооружения для их доставки и использования за пределами Соединенных Штатов, говорится в пояснении к заявке, пишет «Российская газета» со ссылкой на Defence Blog.
В заявке отметается, что с победителями тендера будет заключен бессрочный контракт с нелимитированным количеством поставки.
По данным издания, армия США планирует закупать патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметам ПКМ и ЯКБ, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД, а также охотничьи боеприпасы 12 калибра.
Ранее сообщалось, что из-за санкций российские производители патронов и стрелкового оружия потеряли около 50 млрд рублей.
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Комментарии
Оружие , Армия , В мире , США , Пентагон , НАТО , "Российская газета"
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