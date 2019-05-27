Армия США заказала российские патроны

Подразделение Пентагона , занимающееся закупками для армии США , разместило заявку на приобретение боеприпасов для стрелкового оружия, не входего в стандарты НАТО

Проект «Система маневренных боеприпасов» (OPM-MAS) проводит обзор рынка, чтобы определить технически и финансово состоятельных поставщиков специальных боеприпасов и системы вооружения для их доставки и использования за пределами Соединенных Штатов, говорится в пояснении к заявке, пишет «Российская газета» со ссылкой на Defence Blog.

В заявке отметается, что с победителями тендера будет заключен бессрочный контракт с нелимитированным количеством поставки.

По данным издания, армия США планирует закупать патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметам ПКМ и ЯКБ, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД, а также охотничьи боеприпасы 12 калибра.

Ранее сообщалось, что из-за санкций российские производители патронов и стрелкового оружия потеряли около 50 млрд рублей.