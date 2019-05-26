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Поддержка боевикам: СМИ узнали о поставке Турцией оружия в Сирию 

Рамблер + ещё 14 35 минут назад
Фото: Reuters
Турция снабжает сирийских повстанцев оружием, чтобы помочь им отразить наступление правительственных сил Башара Асада, поддерживаемых Россией, пишет Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции.
Анкара уже передала вооруженным формированиям десятки бронированных машин, ракетные системы залпового огня, а также противотанковые ракеты TOW, что позволило боевикам отстоять город Кфар-Набуда.
Источник агентства рассказал, что Вашингтон дал зеленый свет силам, поддерживаемым Турцией, использовать ракеты TOW.
Вашингтон, который подверг критике последнюю российскую кампанию и призвал к прекращению огня, заявил, что видел признаки того, что Асад использовал отравляющий газ в последнем наступлении, и предупредил, что он отреагирует «быстро и надлежащим образом», если это будет доказано. Асад отрицал такие обвинения на протяжении всей войны.
Представитель поддерживаемого Турцией Турцией Фронта национального освобождениякапитан Наджи Мустафа не подтвердил и не опроверг информацию о новых поставках оружия Анкарой. Он заявил, что у повстанцев уже давно имеется большой арсенал оружия.
Комментарии95
Оружие , Армия , Ближний Восток , Войска , Башар Асад , Reuters , Сирия , Турция
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