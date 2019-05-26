Поддержка боевикам: СМИ узнали о поставке Турцией оружия в Сирию

Анкара уже передала вооруженным формированиям десятки бронированных машин, ракетные системы залпового огня, а также противотанковые ракеты TOW, что позволило боевикам отстоять город Кфар-Набуда.

Источник агентства рассказал, что Вашингтон дал зеленый свет силам, поддерживаемым Турцией, использовать ракеты TOW.

Вашингтон, который подверг критике последнюю российскую кампанию и призвал к прекращению огня, заявил, что видел признаки того, что Асад использовал отравляющий газ в последнем наступлении, и предупредил, что он отреагирует «быстро и надлежащим образом», если это будет доказано. Асад отрицал такие обвинения на протяжении всей войны.

Представитель поддерживаемого Турцией Турцией Фронта национального освобождениякапитан Наджи Мустафа не подтвердил и не опроверг информацию о новых поставках оружия Анкарой. Он заявил, что у повстанцев уже давно имеется большой арсенал оружия.