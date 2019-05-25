Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский «Охотник» начал скакать 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @fighter_bomber_
Создаваемый в России тяжелый ударный беспилотник «Охотник» в начале весны впервые поднялся в воздух, совершив так называемый подскок, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли. По словам одного из них, в течение нескольких недель аппарат провел целую серию таких маневров.
Собеседники агентства пояснили, что это были не полеты, а только разгон с небольшим поднятием в воздух и мгновенное приземление. Один из источников отметил, что все действия, начиная от руления и заканчивая остановку в конце взлетно-посадочной полосы, были выполнены «Охотником» автономно.
Дата планирующегося первого полноценного полета не называется. В «Объединенной авиастроительной корпорации» отказались комментировать информацию об испытаниях.
Охотник, предположительно, имеет массу около 20 тонн и, по различным данным, сможет разгоняться в полете до 1-1,4 тысячи километров в час. При его разработке использовались технологии снижения радиолокационной заметности (так называемые стелс-технологии). Работы над проектом ведутся с 2012 года.
Последние новости
В Нидерландах заявили о вине Украины за сбитый малайзийский «Боинг» Назван новый победитель шоу «Голос. Дети» Трамп уточнил число направляемых на Ближний Восток солдат
Комментарии4
Оружие , Армия , ОАК , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Захват Крыма начался гораздо раньше»302
«Актриса или проститутка?»: Кудрявцеву обвинили в кризисе в Австрии164
Виновата Украина: Нидерланды о крушении MH17904
Штраф и увольнение: кто заплатит за БДСМ-выпускной59
Прошлое главы администрации Зеленского возмутило украинцев62
Видео
02:15
«Захват Крыма начался гораздо раньше»
В мире
00:17
В Севастополе сгорел дельфинарий
Пожары Происшествия
03:53
Без дочки Алсу: названы победители «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
00:35
«Будем искать у меня бесовские рога»: Соловьев согласился на встречу
Общество
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
04:54
Студенты из США запустили ракету в космос
Наука и техника
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение