Российский «Охотник» начал скакать

Создаваемый в России тяжелый ударный беспилотник «Охотник» в начале весны впервые поднялся в воздух, совершив так называемый подскок, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли. По словам одного из них, в течение нескольких недель аппарат провел целую серию таких маневров.

Собеседники агентства пояснили, что это были не полеты, а только разгон с небольшим поднятием в воздух и мгновенное приземление. Один из источников отметил, что все действия, начиная от руления и заканчивая остановку в конце взлетно-посадочной полосы, были выполнены «Охотником» автономно.

Дата планирующегося первого полноценного полета не называется. В «Объединенной авиастроительной корпорации» отказались комментировать информацию об испытаниях.

Охотник, предположительно, имеет массу около 20 тонн и, по различным данным, сможет разгоняться в полете до 1-1,4 тысячи километров в час. При его разработке использовались технологии снижения радиолокационной заметности (так называемые стелс-технологии). Работы над проектом ведутся с 2012 года.