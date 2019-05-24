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МиГ-31 за линией Армстронга попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 поднялся выше линии Армстронга (18900-19350 метров над уровнем моря). Соответствующие кадры на YouTube опубликовала «Звезда».
«МиГ-31 способен подняться на высоту 20-25 километров. Это ближний космос, где слезы даже не замерзают — закипают. Там почти нет воздуха, температура и давление непригодны для человека. Но для российского истребителя это несущественно», — говорится в подписи к ролику.
В мае появилось видео, в котором четыре самолета MC-130J Commando II 67-й эскадрильи специальных операций («Ночные совы») ВВС США, базирующейся на базе Королевских ВВС Великобритании Махинллет (Уэльс), совершили тренировочный полет по маршруту Петля Маха.
В январе опубликован ролик с участвующими в «воздушном бою» над Пермью МиГ-31БМ.
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