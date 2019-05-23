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США пригрозили Турции «крайне негативными последствиями» из-за С-400 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Покупка Турцией российских комплексов С-400 грозит Анкаре «весьма реальными и крайне негативными последствиями». Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус, передает ТАСС.
Она пояснила, что этот шаг Турции осложнит отношения страны с США и НАТО в оборонной сфере. При этом, по ее словам, Вашингтон готов сотрудничать с Анкарой, продолжая обсуждать опасения по поводу приобретения российских зенитных систем.
22 мая США поставили Турции ультиматум из-за C-400. Вашингтон настаивает, чтобы Анкара отказалась от покупки С-400 и приобрела американскую систему «Patriot». В противном случае Турцию выведут из программы по производству истребителей пятого поколения F-35, а также лишат 100 уже заказанных самолетов.
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.
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Комментарии9
Оружие , Армия , В мире , США , Госдеп США , НАТО , ИТАР-ТАСС , Анкара , Турция
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