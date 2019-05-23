США пригрозили Турции «крайне негативными последствиями» из-за С-400

Она пояснила, что этот шаг Турции осложнит отношения страны с США НАТО в оборонной сфере. При этом, по ее словам, Вашингтон готов сотрудничать с Анкарой, продолжая обсуждать опасения по поводу приобретения российских зенитных систем.

22 мая США поставили Турции ультиматум из-за C-400. Вашингтон настаивает, чтобы Анкара отказалась от покупки С-400 и приобрела американскую систему «Patriot». В противном случае Турцию выведут из программы по производству истребителей пятого поколения F-35, а также лишат 100 уже заказанных самолетов.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.