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В России «раскрыли» цель полетов RQ-4 Global Hawk вблизи Крыма 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Public Domain / Wikimedia
Полеты американских разведывательных беспилотников RQ-4 Global Hawk вблизи российских границ вызваны необходимостью изучения радиолокационных возможностей современных российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО), сообщил РИА Новости главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
«Практически каждый день вблизи Калининградской области и в районе Крыма летают разведывательные беспилотники Global Hawk. Американцы мечтают, что мы включим свои комплексы [С-400] в боевой режим. Но никак не дождутся и поэтому снимают параметры РЛС [радиолокационных систем] дежурного режима, чем пока удовлетворяются», — сказал эксперт.
В мае «Интерфакс» сообщил, что дальний американский беспилотник RQ-4 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение пяти часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма вплоть до Туапсе.
В январе стало известно, что первый полет российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотника «Альтаир» прошел с немецкими двигателями RED A03.
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Оружие , Армия , Войска , Виктор Мураховский , РИА Новости , Журнал "Арсенал отечества" , Интерфакс , Калининградская Область , Республика Крым
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