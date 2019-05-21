США нанесли «удар» по военным объектам РФ

Новые меры: США ввели санкции против трех российских объектов

Госдепартамент США ввел санкции в отношении российских предприятий, передает РИА «Новости» со ссылкой на бюро по международной безопасности и нераспространению.

Под санкциями оказались Тульское конструкторское бюро приборостроения, учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и московский завод «Авангард»

Решение о вводе санкций, которые в том числе включают запрет на покупку США продукции предприятий, было принято в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Закон запрещает передачу этим странам технологий, которые могут привести к созданию ядерного, химического, бактериологического оружия и средств их доставки.

Ограничения вступили в силу 14 мая.