США нанесли «удар» по военным объектам РФ

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Новые меры: США ввели санкции против трех российских объектов 

Рамблер 7 минут назад
Госдепартамент США ввел санкции в отношении российских предприятий, передает РИА «Новости» со ссылкой на бюро по международной безопасности и нераспространению.
Под санкциями оказались Тульское конструкторское бюро приборостроения, учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и московский завод «Авангард».
Решение о вводе санкций, которые в том числе включают запрет на покупку США продукции предприятий, было принято в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.
Закон запрещает передачу этим странам технологий, которые могут привести к созданию ядерного, химического, бактериологического оружия и средств их доставки.
Ограничения вступили в силу 14 мая.
Оружие , Армия , Видео , В мире , ММЗ Авангард , Госдеп США , РИА Новости , США
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