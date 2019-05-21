Spyder по ошибке сбил Ми-17 в Индии

Индийский Spyder сбил Ми-17 по ошибке

Индийский зенитный ракетный комплекс Spyder израильского производства по ошибке сбил вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии пишет «Российская газета».

Крушение Ми-17В-5 произошло 27 февраля в Кашмире во время военной операции против ВВС Пакистана. Одной из версий крушения стало ошибочное попадание в вертолет ракеты ЗРК Spyder. Эта версия впоследствии подтвердилась.

Индийские СМИ пишут, что вертолет летел с выключенной системой «свой-чужой». И несмотря на то, что интегрированная система ПВО Индии не идентифицировала его как врага, а экипаж до самого конца поддерживал радиосвязь с авиабазой в Сринагаре, находящийся на базе ЗРК Spyder сбил Ми-17В-5.

По предварительной информации, к ответственности за инцидент могут быть привлечены четверо офицеров авиабазы.