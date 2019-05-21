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Названа вероятность перехвата С-400 гиперзвуковых целей 

Lenta.ru 2 минуты назад
Фото: Минобороны России
В настоящее время вооруженные силы России в состоянии отразить ограниченный, но не массированный гиперзвуковой удар противника. Об этом пишет «Свободная Пресса».
Отмечается, что имеющиеся у страны противоракеты шахтного базирования 53Т6 способны реагировать на маневрирование гиперзвуковых ракет. «Они стоят на вооружении системы ПРО [противоракетной обороны] Москвы и Центрального промышленного региона А-135 "Амур"», — уточняет издание.
Как пишет «Свободная Пресса», «именно эти ракеты способны и сейчас перехватывать гиперзвуковые ракеты, которых, правда, за пределами России не существует». Также отмечается, что «противоракет в стране немного», а «система "Амур" способна отразить количественно ограниченную, но не массированную ракетную атаку на Центральный промышленный регион России».
Согласно изданию, возможностью поражать гиперзвуковые цели будут обладать системы А-235 «Нудоль» и С-500, а вероятность удачных перехватов гиперзвуковых ракет комплексами С-400 невелика.
Как сообщает РИА Новости, в мае президент России Владимир Путин заявил о необходимости российских военных быть заранее готовыми противодействовать гиперзвуковому оружию противника. «Это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул», — сказал глава государства.
В октябре 2018 года заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что российский зенитный ракетный комплекс С-400 по дальности, палитре и скорости уничтожаемых целей, а также количеству одновременно уничтожаемых целей превосходит американский Patriot PAC-3+, а также способен поражать «цели, еще не родившиеся сейчас, которые будут созданы в 2040-2050 годах».
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Оружие , Армия , Александр Фомин , Владимир Путин , Москва
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