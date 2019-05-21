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Привет из прошлого века: на Украине похвастались «современными» радарами из США 

ТК «Звезда» + ещё 2 48 минут назад
В тексте релиза радар неоднократно называется «современным» и «высокотехнологичным», притом, что разработка поступила на вооружение армии США в прошлом веке.
В Минобороны Украины сообщили, что США передали Киеву два контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36. Информация об этом размещена на официальном сайте украинского военного ведомства.
«Сегодня, 20 мая, в Киевской области состоялась церемония передачи двух современных контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-36 для подразделений Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте.
В тексте релиза радар неоднократно называется «современным» и «высокотехнологичным», притом, что разработка поступила на вооружение армии США в 1981 году.
Радары класса AN / TPQ-36 предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Радары находятся на вооружении армии США. Станция контрбатарейной борьбы AN / TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.
Ранее ВСУ «обкатали» иностранную технику на военном полигоне под Черниговом.
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Комментарии1
Оружие , Армия , Видео , Войска , Министерство обороны , США
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