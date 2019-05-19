Первая бригада новейших «Торнадо-С» поставлена в войска

Документация на модернизацию РСЗО «Смерч» до уровня «Торнадо-С» была отработана по заданию российского оборонного ведомства

Первая бригада новейший реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» была передана Министерству обороны России. Об этом на выставке MILEX-2019 рассказал заместитель генерального директора концерна «Техмаш» , входящего в «Ростех» , Александр Кочкин.

«Что касается дальнейшего развития "Смерча", то здесь у нас есть новая система "Торнадо-С". Первая реактивная бригада в этом году поставлена вооруженным силам, началась опытно-промышленная эксплуатация», — цитирует Кочкина РИА Новости.

Замгендиректора «Техмаша» подчеркнул, что документация на модернизацию РСЗО «Смерч» до уровня «Торнадо-С» была отработана по заданию российского оборонного ведомства.

Первые боевые пуски новейших РСЗО «Торнадо-С» состоялись в апреле на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Главной особенностью новейших РСЗО является автоматизированная система управления огнем, самостоятельно рассчитывающая расстояние до цели и выполняющая процесс горизонтального и вертикального наведения. Также система может управлять стрельбой дивизиона.

По словам замглавы Минобороны РФ Алексея Криворучко, «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» значительно расширили возможности артиллерии РФ.

«Торнадо-С» (С — Смерч) — модернизированная РСЗО 9К58 «Смерч». Она комплектуется новыми реактивными снарядами калибра 300 миллиметров с максимальной дальностью полета до 120 километров.

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