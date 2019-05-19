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Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400.
"По С-400 сделка завершена, согласно договору, поставки должны начаться в июле, а может, даже в более ранний срок. Россия предложила нам очень хорошие условия. После этого речь пойдет и об С-500, в том числе их совместном производстве, как и с С-400", — заявил Эрдоган на встрече с молодежью в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.
По его словам, США передали Турции пять истребителей F-35, обучение на которых в США проходят турецкие пилоты. Турецкий лидер выразил уверенность, что США выполнят все свои обязательства перед Турцией по программе F-35.
Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
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Оружие , Технологии , НАТО , Анкара , Турция
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