Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400.

"По С-400 сделка завершена, согласно договору, поставки должны начаться в июле, а может, даже в более ранний срок. Россия предложила нам очень хорошие условия. После этого речь пойдет и об С-500, в том числе их совместном производстве, как и с С-400", — заявил Эрдоган на встрече с молодежью в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.

По его словам, США передали Турции пять истребителей F-35, обучение на которых в США проходят турецкие пилоты. Турецкий лидер выразил уверенность, что США выполнят все свои обязательства перед Турцией по программе F-35.