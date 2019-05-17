Путин определил главное оружие России XXI века

Считавшееся раньше фантастическим лазерное оружие, которое теперь активно разрабатывается в России , на столетие определит боевой потенциал армии и флота РФ, заявил Владимир Путин . Разработка этого типа оружия станет главной темой для обсуждения на совещании по военной тематике 17 мая. В частности, его участники рассмотрят результаты войсковой эксплуатации лазерного оружия «Пересвет».

Боевой потенциал российской армии и флота на весь XXI век будет определять ранее считавшееся фантастическим литерное оружие, заявил президент России Владимир Путин на совещании по военной тематике. По этой причине создание боевых лазерных комплексов тактического уровня станет одной из ключевых тем для обсуждения на совещании, которое будет посвящено развитию воздушно-космических сил РФ, отметил Путин.

«Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, мы это понимаем, встречались только в фантастических рассказах. Я имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня», — сказал глава государства.

По его словам, на совещании также будет рассмотрено, как продвигается реализации программы «Перспективная морская электроэнергетика». Если необходимый результат в этой сфере будет достигнут, российская сторона сможет использовать все эти наработки в будущем, отметил он. Глава государства подчеркнул важность реализации этой программы в гражданских сферах, в отдельных регионах России, где эти разработки будут особенно востребованы. В частности, он привел в пример стратегически и «исторически» важный для России регион — Арктику.

Российский лидер предложил отдельно рассмотреть ход разработки перспективных образцов вооружений, в том числе создаваемых на основе новых физических принципов.

На совещании будут обсуждаться результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, в том числе лазерного оружия «Пересвет» и гиперзвукового комплекса «Кинжал». Кроме того, 17 мая будут подведены итоги состоявшихся на этой неделе совещаний нынешней, весенней сессии.

Упомянутый «Кинжал» несет опытно-боевое дежурство в российской армии еще с 1 декабря 2017 года. О нем президент России рассказал в ежегодном послании Федеральному собранию, с которым он обратился 1 марта прошлого года. В ходе того выступления он посвятил вопросам разработки новых вооружений более 40 минут.

Российский лидер сообщил, что летно-технические характеристики самолета-носителя «Кинжала» МиГ-31 позволяют доставлять ракету в намеченную точку сброса «за считанные минуты». Вместе с тем ракета, превышающая по время полета скорость звука до десяти раз, может маневрировать на всех участках полета.

Новейшие лазерные комплексы «Пересвет», которые также планируется обсудить на пятничном совещании глава государства, заступили на опытно-боевое дежурство в частях Вооруженных сил России 1 декабря прошлого года. Личный состав этих подразделений, как и боевые расчеты комплекса прошли теоретическую и практическую переподготовку на базе Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

По информации газеты Министерства обороны России «Красная звезда», «Пересветы» основаны на «новых физических принципах». При этом издание не уточнило, что предполагают эти принципы.

Информация о комплексе большей частью засекречена, но эксперты предполагают, что он способен осуществлять задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

«Пересвет» также был анонсирован Владимиром Путиным в ходе того же послания Федеральному собранию, что и «Кинжал». Глава государства не вдавался в детали этого вида оружия, но при этом отметил: «Специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности».

«Мы хорошо знаем о том, что ряд государств работают над созданием перспективного оружия на новых физических принципах. Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди, во всяком случае там, где нужнее всего», — подчеркнул президент.

И действительно, разработка лазерного оружия интересна не только Москве. В начале мая этого года The Drive сообщил, что с помощью наземного прототипа лазерной установки американские военные успешно сбили несколько ракет воздушного старта. В издании уточнили, что испытания проходили на полигоне «Белые пески» в Нью-Мексико 23 апреля. Противоракетный лазер был разработан корпорацией Lockheed Martin в рамках концепции SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), согласно которой к 2021 году все американские истребители должны быть вооружены лазерами.

Лазерная система была создана для усиления мощности военных самолетов и охраны истребителей от ракет классов «воздух — воздух» и «земля — воздух». Подробности испытаний засекречены, но, по информации журналистов, все цели были успешно сбиты.

Пока США только тестируют лазерное оружие, у России оно уже стоит на опытно-боевом дежурстве, заметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский . Вместе с тем эти испытания доказывают, что подобные орудия есть не только у РФ, признал он.