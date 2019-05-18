Матвиенко: Турция не откажется от закупки С-400

"Что касается С-400, он сказал, что давление на Турцию оказывается беспрецедентное, оно продолжается, но как президент заявил, никаких изменений в этом не будет", — сообщила она.

По словам Матвиенко, Эрдоган заверил, что Турция будет выполнять подписанные соглашения и не видит никаких оснований отказываться от закупки российских вооружений, тем более что С-400 — это не оружие нападения, а эффективное современное средство защиты.

"Здесь позиция Турции неизменна", — заключила она.