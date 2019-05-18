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Матвиенко: Турция не откажется от закупки С-400 

Российская Газета + ещё 21 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Анкара не откажется от приобретения российских комплексов С-400, несмотря на сильное давление западных партнеров. Об этом рассказала журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с турецким лидером.
"Что касается С-400, он сказал, что давление на Турцию оказывается беспрецедентное, оно продолжается, но как президент заявил, никаких изменений в этом не будет", — сообщила она.
По словам Матвиенко, Эрдоган заверил, что Турция будет выполнять подписанные соглашения и не видит никаких оснований отказываться от закупки российских вооружений, тем более что С-400 — это не оружие нападения, а эффективное современное средство защиты.
"Здесь позиция Турции неизменна", — заключила она.
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Оружие , Армия , Войска , Валентина Матвиенко , Реджеп Эрдоган , Совет Федерации , Анкара , Турция
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