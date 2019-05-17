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Тайна беспилотников-камикадзе хуситов до сих пор не разгадана 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Фото: Twitter
Стало известно, что в Йемене снова сбит беспилотник американского производства. Немного ранее ударные БПЛА хуситов атаковали нефтяные объекты на территории Саудовской Аравии. В результате им был нанесен достаточно ощутимый ущерб.
Прокомментировать события последних дней мы попросили военного эксперта Юрия Лямина.
"Известно, что вооруженные силы Саудовской Аравия и Объединенных Арабских Эмиратов активно применяют в этой "горячей точке" приобретенные в КНР ударные БПЛА CH-4 и Wing Loong. Также войска ОАЭ эксплуатируют полученные от США разведывательные беспилотники Predator, — рассказал он. — На юге Аравийского полуострова действуют и американские дистанционно управляемые воздушные средства. Как известно, Соединенные Штаты оказывают саудовской коалиции логистическую поддержку и передают разведывательную информацию.
Если говорить о потерях, то за последние пару лет здесь были уничтожены американские MQ-9 Reaper, а также принадлежавшие Саудовской Аравии и ОАЭ уже упомянутые CH-4 и Wing Loong.
В большинстве случае йеменскими хуситами задействовались самодельные зенитные комплексы, использующие управляемые ракеты "воздух-воздух" Р-27Т и Р-73 с инфракрасными головками самонаведения. До начала гражданской войны они закупались для истребителей ВВС Йемена".
Хуситы со своей стороны также используют БПЛА, в том числе для нанесения авиаударов. Конечно, у них нет больших ударных аппаратов, которые могут себе позволить их противники.
До недавнего времени речь шла исключительно о небольших дронах, способных летать всего на 150 км. Однако с прошлого года стали фиксироваться неизвестные аппараты с размахом крыла порядка 4,5 метра и дальностью, доходящей, по оценкам экспертов ООН, до 1200-1500 км.
В докладе этих специалистов такие БПЛА обозначаются как "UAV-X". Они могут использоваться как разведчики и способны нести боевую часть массой 18 кг. Не исключено, что именно эти беспилотники были использованы хуситами на днях для нанесения ударов по нефтеперекачивающим станциям саудовского магистрального нефтепровода "Восток-Запад".
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Оружие , Армия , ООН
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