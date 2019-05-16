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Оценена стоимость контракта на закупку Су-57 

Lenta.ru + ещё 1 13 часов назад
Стоимость контракта на закупку истребителей пятого поколения Су-57 для нужд Воздушно-космических сил России может достигать 170 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, приобретение 76 самолетов станет крупнейшим в истории авиации и гарантирует полную загрузку мощностей Комсомольского-на-Амуре авиационного завода.
Снижение стоимости летательных аппаратов связано не только с решением по изменению внутренней компоновки Су-57 и унификации технических решений, но и серийным производством, пояснил источник.
По его словам, президент России Владимир Путин может подписать контракт на авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября.
15 мая Путин заявил о закупке 76 самолетов Су-57. Поставки планируется завершить до 2028 года. Глава государства заявил, что необходимо полностью переоснастить новейшими истребителями три авиационных полка.
Он подчеркнул, что закупка 76 истребителей вместо запланированных 16 стала возможной благодаря снижению цены производителями самолетов на 20 процентов.
Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.
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Комментарии5
Оружие , Армия , Видео , Владимир Путин , Авиационно-космический салон МАКС
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