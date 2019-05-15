На Украине презентовали новые пистолеты-пулемёты МР5 для полиции

Украинские полицейские, которых привлекают для обеспечения общественной безопасности и правопорядка, получат пистолеты-пулемёты МР5. Об этом, как сообщает «Апостроф», заявил глава Национальной полиции Сергей Князев

«Сегодня Национальная полиция презентует практические шаги реформы ведомства. Мы представляем новую часть вооружения Нацполиции, на которую мы переходим», — сказал он.

Он отметил, что до сих пор полицейские несли службу с боевым автоматом Калашникова.

«Автомат Калашникова — это оружие, которое нужно солдату в армии. Он предназначен для того, чтобы уничтожать преступника. Новый вид оружия имеет превентивный характер. Полицейский, который использует оружие как крайнюю меру, должен остановить правонарушителя, дать ему право на жизнь, а затем привлечь его к уголовной ответственности», — сказал глава Нацполиции.

В конце марта сообщалось, что на Украине создано электромагнитное оружие. В компании «Спецтехноэкспорт» отметили, что новое оружие сможет поражать военные радиоэлектронные средства.