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В Крыму «сбили» иностранный самолет-разведчик 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Фото: пресс-служба Южного военного округа
Черноморский флот, авиация и системы ПВО на совместном учении уничтожили условный самолет-разведчик, который вторгся в воздушное пространство России над Крымским полуостровом. Об этом сообщил сегодня начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
— Совместная тренировка проведена в рамках проверки боевой готовности авиационных частей, дислоцированных в Крыму, — рассказал Астафьев. — Силами объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и Черноморского флота был отработан тактический прием "Стена".
В масштабных учениях были задействованы более 30 боевых кораблей ЧФ, шесть дивизионов береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", 35 военных самолетов.
Кроме этого, в тренировке приняли участие подразделения радиоэлектронной борьбы и радиационной химической и биологической защиты. Они использовали беспилотники для ведения воздушной разведки, а также обеспечили маскировку наземных комплексов береговой артиллерии и ПВО на стартовых позициях.
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Оружие , Армия , Республика Крым
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