Гидронавт раскрыл природу «ядерного трактора»

Советские глубоководные комплексы «Селигер-1», «Селигер-2» и «Селигер-3» зачастую в качестве груза-балласта использовали звенья гусениц от трактора, рассказал «Армейскому стандарту» Герой Советского Союза капитан 1-го ранга в отставке Валерий Кулаков.

«Американцы, рассматривая фотографии морского дна с отпечатками траков от танка, приходили в смятение. Стали звучать предположения, что у русских появились специальные машины на гусеничном ходу, способные бороздить дно и закладывать ядерных боеприпасы… Гидронавты, понятное дело, над этими умозаключениями только посмеивались», — сказал он.

Гидронавт добавил, что груз-балласт, подвешиваемый на тросе под нижней частью у «Селигера», имел массу более одной тонны, и сбрасывался, когда комплекс достигал морского дна. Это позволяло комплексу самостоятельно в радиусе нескольких сот метров исследовать рельеф дна.