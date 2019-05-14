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Гидронавт раскрыл природу «ядерного трактора» 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Советские глубоководные комплексы «Селигер-1», «Селигер-2» и «Селигер-3» зачастую в качестве груза-балласта использовали звенья гусениц от трактора, рассказал «Армейскому стандарту» Герой Советского Союза капитан 1-го ранга в отставке Валерий Кулаков.
«Американцы, рассматривая фотографии морского дна с отпечатками траков от танка, приходили в смятение. Стали звучать предположения, что у русских появились специальные машины на гусеничном ходу, способные бороздить дно и закладывать ядерных боеприпасы… Гидронавты, понятное дело, над этими умозаключениями только посмеивались», — сказал он.
Гидронавт добавил, что груз-балласт, подвешиваемый на тросе под нижней частью у «Селигера», имел массу более одной тонны, и сбрасывался, когда комплекс достигал морского дна. Это позволяло комплексу самостоятельно в радиусе нескольких сот метров исследовать рельеф дна.
В апреле на воду в «Севмаше» спустили атомную подводную лодку специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая станет первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».
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Оружие , Технологии , Севмаш
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