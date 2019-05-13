Noonpost (Египет): гиперзвуковое оружие. Америка значительно отстает от России

Noonpost (Египет) , что Россия всерьез настроена бросить вызов США и что у нее есть возможности превзойти все американское оружие? США стараются сохранить глобальное превосходство в сфере вооружений. Однако успехи России в разработке гиперзвукового оружия заставляют нервничать американских военных, не желающих признаваться в невозможности догнать Россию в этой области вооружений. Означает ли это, задается вопросом автор, что Россия всерьез настроена бросить вызов США и что у нее есть возможности превзойти все американское оружие?

Объявление о поражении

В конце марта прошлого года министр обороны США Патрик Шанахан, находясь в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, обратил внимание на необходимость сосредоточить усилия на создании гиперзвукового оружия и оборонительных систем и признал беспрецедентное отставание Соединенных Штатов в гонке вооружений в этой области от России и Китая

Заявление министра обороны самой сильной державы в мире обсуждалось в Сенате США , чтобы определить способы противостояния такому оружию. Как отметил глава стратегического командования Вооруженных сил генерал Джон Хайтен, гиперзвуковому оружию может противостоять только ядерное. В свою очередь Дональд Трамп был зол и позвонил президенту России Владимиру Путину , потребовав снизить напряженность в гонке вооружений между странами. Он попытался преодолеть кризис, используя методы психологического давления. В частности, он объявил о выходе США из договора РСМД, заключенного с Москвой во время холодной войны. Таким образом, в координации с НАТО Америка сбросила с себя все обязательства по договору РСМД.

В России была разработана ​​новейшая сверхточная гиперзвуковая ракета «Кинжал», способная летать в плотных слоях атмосферы и пересекать континенты в 20 раз быстрее, чем скорость действия ракет ПРО США, поэтому в мире нет противоракетных систем, способных перехватывать гиперзвуковые объекты. Таким образом российское оружие способно поражать вражеские авианосцы, крейсеры, фрегаты и эсминцы.

Секрет превосходства российского гиперзвукового оружия заключается в хорошем стратегическом планировании россиян. В 2016 году военно-промышленный комплекс страны был преобразован специально для производства гиперзвукового оружия. Благодаря этому Москва смогла обойти Китай, который начал обновлять этот тип оружия в 2014 году и провел около семи испытаний своего WU-14 (DF-ZF). Превосходство России в этой области означает, что она будет иметь наступательное вооружение, способное преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

Согласно докладу Института аэрокосмических исследований им. Митчелла, Россия создала ракету «Авангард» с гиперзвуковыми боеголовками, что вызвало панику в Соединенных Штатах. Этот тип оружия может поражать цели с высокой скоростью во всем мире, в то время как нынешние системы ПВО, в том числе американские, устарели и не могут справиться с такими угрозами.

Соединенные Штаты полагали, что Россия не сможет произвести подобное оружие, однако произошло неожиданное. 26 декабря в присутствии президента Путина военные провели успешный запуск ракеты «Авангард» из района Домбаровский (Оренбургская область) и смогли поразить цель на Камчатке на удалении около 6 тысяч километров. Тем самым Россия превзошла Америку, которая в последние десятилетия заявляла об отсутствии в мире равной ее армии силе.

Несмотря на превосходство России и Китая в ряде областей, Соединенные Штаты по-прежнему лидируют по уровню расходов на оборону. В прошлом году президент Дональд Трамп подписал рекордный оборонный бюджет в размере 716 миллиардов долларов, в то время как Китай, Саудовская Аравия и Россия потратили на оборону в 2018 году почти вдвое меньше.

Превосходство России побудило Путина в марте 2018 года объявить о начале массового производства стратегической ракетной системы «Авангард» со скоростью, равной более 20 Махов. Это вызвало обеспокоенность заместителя министра обороны США по политическим вопросам, который назвал российское оружие настоящей угрозой безопасности Америки, и одновременно заставило ее признать отсутствие у Вашингтона средств защиты от этого оружия.

Пентагона и Когда-то Соединенные Штаты обеспечили себе превосходство в создании систем наступательных неядерных вооружений, способных максимально быстро наносить удары в любое время и в любой точке планеты. В 2010 году они провели испытания гиперзвуковой крылатой ракеты Х-51А. Другая программа американских ВВС включала в себя создание гиперзвукового оружия с реактивным двигателем, а также разработку и демонстрацию наземной гиперзвуковой системы. На основе рекомендаций Государственного департамента Министерства внутренней безопасности США были определены долгосрочные угрозы национальной безопасности США. Также были отмечены другие достижения российского и китайского военно-промышленных комплексов, якобы угрожающие Америке.

По мнению экспертов, Соединенные Штаты в настоящее время рискуют утратить свое технологическое преимущество при производстве других видов оружия. Согласно отчету Управления по подотчетности правительства США, армия еще не способна противостоять гиперзвуковому оружию России и Китая. Таким образом Москва и Пекин получили голос, так как оказались в списке самых важных угроз национальной безопасности США на следующие пять лет. Исследование было проведено основе информации, предоставленной министерством обороны , Госдепартаментом и министерством внутренней безопасности.

Почему именно это оружие?

Россия стремилась создать гиперзвуковое оружие для достижения высокого уровня маневренности. Это оружие должно было стать недосягаемым для большинства систем противоракетной обороны. Кроме того, это хорошее средство для повышения способности наносить удары по обычным и ядерным объектам на большом расстоянии. Это способствует увеличению потенциала российской армии и укреплению баланса сил между двумя крупнейшими армиями мира.

С конца прошлого года Америка пытается всерьез догнать российское оружие нового поколения. Предполагается, что она достигнет своей цели в этом году, однако действительное положение дел заставило военно-морской флот утверждать, что приобретение такого оружия произойдет не раньше 2025 года. Наземные силы США, чтобы быстро произвести свою версию гиперзвуковой ракеты, и сделать ставку на интеграцию некоторых проектов, используя боеголовку для сухопутных войск, и распространить ее среди остальных подразделений армии. Это делается для защиты американской армии от любого возможного нападения Москвы и Пекина — кибератак против военной и гражданской инфраструктуры, особенно если Россия сможет разработать противоспутниковое оружие и беспилотные орбиты в космосе.

На что делает ставку Россия?

Россия всерьез настроена бросить вызов Соединенным Штатам, используя компьютерные системы, чтобы впоследствии иметь возможность атаковать военные объекты США при помощи оружия направленной энергии, разработанного Китаем в последние годы. Страна копировала образцы военной техники из разных государств и значительно их усовершенствовала. Такой же способ она применила, когда обошла Америку в индустрии беспилотников.

Россия достигла превосходства также в производстве самолетов пятого поколения, которые проходят испытания в сирийском воздушном пространстве. В этом году самолеты начнут поставлять на вооружение армии, а это значит, что у России есть возможность вскоре превзойти все американское оружие. Это лучшая альтернатива — она дешевле по стоимости и эффективнее с точки зрения поражения цели.