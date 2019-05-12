Почему американские СМИ сравнили ракеты КНДР с российскими «Искандерами»

Американские СМИ нашли «сходства» между запущенными в мае северокорейскими ракетами малой дальности и боеприпасами российского комплекса «Искандер». Журналисты, ссылаясь на южнокорейских аналитиков, отмечали, что новые разработки КНДР могут угрожать военной инфраструктуре США на Корейском полуострове. Однако российские специалисты считают, что подобные сравнения неуместны, поскольку аналогов «Искандеров» нет ни у одной страны мира. Эксперты подчеркнули, что Москва не передавала Пхеньяну технологии уже около полувека, а потому новая северокорейская ракета, вероятнее всего, — оригинальная разработка.

Запущенные в начале мая северокорейские ракеты малой дальности «поразительно похожи» на боеприпасы российского оперативно-тактического комплекса «Искандер» и могут обладать некоторыми его преимуществами. Такую точку зрения южнокорейских аналитиков приводит газета The Wall Street Journal.

В частности, бывший чиновник Совета национальной безопасности Южной Кореи Чхон Сон Вун считает, что новые ракеты КНДР обладают улучшенной манёвренностью и способны преодолевать современные системы противоракетной обороны. По его мнению, Соединённые Штаты и Сеул не в состоянии надёжно защитить свои военные объекты на территории полуострова.

Аналогичной точки зрения придерживается и профессор южнокорейского университета Кённам Ким Донюб. Он полагает, что инженерам КНДР удалось значительно улучшить системы управления и наведения ракет малой дальности.

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал «непрофессиональными» рассуждения южнокорейских коллег. По его словам, боевыми возможностями «Искандера» не обладает ни один зарубежный ракетный комплекс. По этой причине бессмысленно сравнивать отечественную систему с каким-либо аналогом.

«Отличительная особенность «Искандера» состоит в том, что его ракета на подлёте к цели может совершать абсолютно непредсказуемые манёвры. В систему управления нашего комплекса заложены такие алгоритмы, что предугадать движение ракеты не могут даже сами разработчики. Естественно, перехватить такую ракету практически невозможно. Такого оружия нет ни на Западе, ни в КНДР», — сказал Мураховский.

Как полагает эксперт, выводы The Wall Street Journal основаны лишь на внешнем сходстве двух ракет. Отсутствие видимых глазу различий не может быть поводом для каких-либо умозаключений, указывает Мураховский.

«Открою зарубежным аналитикам секрет: все баллистические ракеты похожи друг на друга, потому что инженеры опираются на общеизвестные законы физики. С таким же успехом можно сопоставить фотографии американской ракеты комплекса ATACMS и недавно запущенной Пхеньяном ракеты — между ними большое сходство. На этом основании можно прийти к абсурдному выводу, что учёные КНДР «позаимствовали» какие-то технологии у США», — пояснил эксперт.

Майские пуски

4 мая в рамках учений на восточном побережье республики Вооружённые силы КНДР запустили баллистические ракеты мобильного базирования малой дальности (в пределах 500 км). Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, военные провели испытание «тактического управляемого оружия».

По данным Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи (аналог Генштаба), ракеты были запущены вблизи города Вонсан между 3:06 и 3:27 мск. Боеприпасы пролетели от 70 до 200 км и упали в Японское море.

Ещё один пуск баллистических ракет состоялся 9 мая в 10:30 мск с базы Синори в 75 км от Пхеньяна. Боеприпасы преодолели 420 и 270 км, после чего упали в Японское море. Прошедшие испытания осудили в Южной Корее и Японии. При этом президент США Дональд Трамп отметил, что ракетные учения КНДР не подрывают доверия между двумя странами.

«Ракеты малой дальности — очень коварное оружие, учитывая их разрушительную мощь и небольшое подлётное время. Они необходимы Пхеньяну главным образом для сдерживания многотысячного американского контингента, дислоцированного в Южной Корее. Хочу напомнить, что запуски баллистических ракет не нарушают международных обязательств КНДР», — сказал Мураховский.

На сегодняшний день отсутствуют данные о том, какие ракеты испытала Северная Корея. В российских и зарубежных СМИ можно встретить информацию о том, что в арсенал Пхеньяна входят боеприпасы, изготовленные на основе советской жидкостной одноступенчатой Р-17 (Scud B в западной классификации). Речь идёт о ракетах «Хвансон-5», «Хвансон-6», «Хвансон-9» предположительной дальностью 300—500 км и массой боевой части до 1 тыс. кг.

Однако Мураховский уверен, что КНДР запустила в мае не жидкостные, а твердотопливные баллистические ракеты. По его словам, испытанные Пхеньяном носители ядерных боезарядов не имеют ничего общего с Р-17 и, возможно, являются оригинальной разработкой северокорейской оборонной промышленности.

«Технологии создания ракет малой дальности и малогабаритных ядерных боезарядов не являются чем-то сакральным, доступным только России, США и Китаю. КНДР долго и упорно работала над своей ракетно-ядерной программой, теперь мы видим плоды этого труда. Скорее всего, у испытанных ракет сокращённое время подготовки к пуску, более короткий разгонный участок, большая скорость на траектории», — отметил Мураховский.

«С миру по нитке»

Работа над созданием собственной ракеты малой дальности в Северной Корее началась в 1960-е годы после получения от СССР мобильных комплексов 2К6 «Луна» с твердотопливной ракетой дальностью 45 км. Однако в дальнейшем Москва отказалась от военной помощи Пхеньяну.

В 1970-е годы КНДР смогла договориться о поставке советских оперативно-тактических систем с зарубежными государствами. Например, Египет передал Пхеньяну комплекс 9К72 «Эльбрус» с ракетами Р-17. Как раз на их основе были разработаны «Хвасон-5» и «Хвасон-6», а в середине 1980-х годов Северная Корея развернула их серийное производство.

В 1990-е годы Сирия поставила КНДР твердотопливные баллистические ракеты 9М79, входящие в арсенал комплекса «Точка». Во второй половине 2000-х годов Пхеньян принял на вооружение мобильный оперативно-тактический комплекс с ракетой, созданной на базе 9М79. При этом в процессе модернизации северокорейским учёным удалось значительно увеличить дальность полёта боеприпаса (более чем до 200 км с 120).

«Пхеньян собирал ракетные технологии, как говорится, с миру по нитке и пытался их творчески переработать. Но последние полвека Москва ничего не поставляла КНДР. Основными «помощниками», как я предполагаю, были Китай и Украина. Например, Пхеньян совершил настоящий рывок в создании баллистических ракет после предполагаемой передачи украинским предприятием «Южмаш» (Днепропетровск) технологий ракетных двигателей», — отметил в интервью RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Как считает аналитик, во многом благодаря полученным предположительно от украинских предприятий технологиям Пхеньян создал достаточно эффективные ракеты малой и средней дальности (от 500 до 5500 км). К их преимуществам Кнутов относит более совершенную аппаратуру управления и возможность выходить в космос на недоступные для перехвата высоты. В то же время ракеты КНДР не лишены серьёзных недостатков.

«Они обладают слабыми средствами защиты от ПРО, не оснащены разделяющими боевыми частями. Я очень сомневаюсь в том, что ракеты могут совершать неожиданные манёвры и нести ядерный боезаряд. Наверняка у них недостаточная точность из-за отсутствия средств наведения из космоса вроде GPS и ГЛОНАСС. Однако уступки, на которые пошли США, свидетельствуют о том, что перехват баллистических ракет всё же является непростой задачей для современных систем ПРО», — подчеркнул Кнутов.

Виктор Мураховский не согласен с мнением коллеги о том, что баллистические ракеты КНДР неспособны нести ядерные боезаряды. Эксперт убеждён, что данная проблема была решена северокорейской оборонной промышленностью в предыдущие годы. Также, по мнению собеседника, новые ракеты Пхеньяна имеют меньшую, чем у их предшественников, эффективную поверхность рассеяния (затрудняет обнаружение радиолокационными средствами противника).