В Пентагоне обещают создать аналог российских «Кинжалов» не позднее 2020 года

Американцы на протяжении десятилетий вели работы над гиперзвуковым оружием, но после того, как российский президент в картинках рассказал миру об отечественных системах, в США заявляют о форсировании своих разработок в этой области. В качестве носителя для ракет, которые с большой натяжкой можно назвать аналогом российского авиационного комплекса «Кинжал», в Пентагоне предлагают использовать истребитель пятого поколения F-35C. По мнению экспертов, эта концепция реалистична, однако негативным образом скажется на характеристиках самолёта.

Американский концерн Lockheed Martin представил новую концепцию гиперзвуковой крылатой ракеты для многоцелевого палубного истребителя F-35C. Она впервые была презентована 6 мая на ежегодном конгрессе ВМС США — The Navy League's Sea-Air-Space Exposition.

Lockheed Martin unveils potential maritime follow-on version of DARPA’s Hypersonic Air-breathing Weapon Concept at #SAS2019 today. Externally mounted to F-35C. pic.twitter.com/Rz6Ny5iDsD— Steve Trimble (@TheDEWLine) 6 мая 2019 г. На демонстрационном изображении боевая машина несла две гиперзвуковых ракеты, установленные на внешних пилонах под каждым крылом. Работу над данным типом оружия ведут Lockheed Martin и Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США ( DARPA ) в рамках проекта HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept). В апреле 2018 года ведомства заключили контракт с ВМС США на сумму $928 млн Исходя из открытых данных, изначально в качестве носителей ракет должен был выступить стратегический дозвуковой бомбардировщик B-52 Stratofortress, а концепция применения системы в таком случае подразумевала классический механизм пуска с борта бомбардировщика, то есть не входя в зону поражения средств ПВО потенциального противника. Сейчас в Пентагоне прорабатывается другое решение: размещение новой ракеты не только на борту морского варианта F-35, но и на других носителях — палубном истребителе-бомбардировщике F/A-18E/F Super Hornet и патрульном противолодочном самолёте P-8 Poseidon, предполагает военный обозреватель американского издания The Drive Джозеф Тревитик. По плану первые испытательные пуски HAWC должны состояться не позднее 2020 года. О характеристиках известно лишь то, что ракета будет способна развивать скорость, превышающую в 5 раз скорость звука.

В упомянутом российском гиперзвуковом авиационном комплексе «Кинжал» (проходит эксплуатационные войсковые испытания) в качестве носителя выступает сверхзвуковой истребитель МиГ-31К, а также — сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.

Крепление оружия на внешних пилонах — так называемый «режим зверя», — предполагает снижение характеристик истребителя — в первую очередь таких, как малозаметность и манёвренность. Таким образом крепление гиперзвуковой крылатой ракеты на F-35C может «обнулить» заявленные преимущества самолёта — в первую очередь, невидимость для средств радиолокационного обнаружения, — указывает в комментарии порталу News.ru военный эксперт, заместитель главного редактора издания «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

В целом, по мнению эксперта, основным эксплуатантом HAWC может быть B-52, а после некоторой модернизации модернизации и бомбардировщик B-1B Lancer. Но пока в США не представят экземпляр ракеты, о других потенциальных носителях судить сложно, заключает Дрозденко.

Впрочем, размещение ракетного вооружения на внешней подвеске снизит не только характеристики американского самолёта пятого поколения, но и российского. Например, при вооружении отечественного новейшего истребителя Су-57 сверхдальней ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

Параллельно в США ведутся работы в рамках другого проекта по созданию гиперзвукового оружия — Tactical Boost Glide (TBG). В марте 2019 года DARPA заключила контракт с корпорацией Raytheon на сумму $63,3 млн — в его рамках планируется провести предварительные работы по критическому анализу проекта. Предположительно, TBG будет представлять собой отделяющийся от баллистической ракеты гиперзвуковой ударный блок, способный маневрировать в полёте, то есть в какой-то мере это оружие будет аналогом российского боевого оснащения для ракетных комплексов стратегического назначения «Авангард». При этом Пентагон не ведёт разработки с «чистого листа» — возможно, при создании TBG будут использованы технические решения, применявшиеся в проектах Falcon Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2). В его рамках DAPRA совместно с ВВС США разрабатывало экспериментальный гиперзвуковой ударный блок. Два испытательных запуска, произведённых в апреле 2010 года и в августе 2011 года, не увенчались успехом — в обоих случаях гиперзвуковой блок отделился от ракеты-носителя, но впоследствии связь с ним в полёте была утеряна.