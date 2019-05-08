Иран решил отказаться от некоторых обязательств по ядерной сделке

Тегеран не планирует отказываться от выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, но прекратит выполнять ряд его пунктов, сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Он заявил, что Тегеран «перестанет выполнять» ряд положений СВПД, которые «взял на себя в добровольном порядке», передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Джазира».