Тегеран не планирует отказываться от выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, но прекратит выполнять ряд его пунктов, сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Он заявил, что Тегеран «перестанет выполнять» ряд положений СВПД, которые «взял на себя в добровольном порядке», передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Джазира».
Глава внешнеполитического ведомства Ирана высказал сожаление в связи с тем, что ЕС и мировому сообществу не удалось оказать сопротивление «давлению США» по СВПД.