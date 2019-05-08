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«Хромые утки»: что ждет украинские МиГ-29 в Крыму 

Рамблер + ещё 17 23 минуты назад
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что десять истребителей МиГ-29, оставленных в Крыму Украиной, не пригодны для использования. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет об истребителях, находящихся на территории авиабазы «Бельбек». По словам депутата, она пришли в полную негодность и представляют собой «жалкое зрелище».
«Они сегодня напоминают не ястребов, а хромых уток — стойки шасси и колеса у них отжили свое», — заявил Белик.
По его мнению, самолеты проще сдать на металлолом, чем отремонтировать.
Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. На полуострове остались несколько десятков украинских кораблей и десять МиГ-29. С 2014-го технику не обслуживали и не ремонтировали: российские военные только охраняют ее и обеспечивают пожарную безопасность.
Белик рассказал, что истребители стоят на площадках возле моря, они пять лет провели без профилактических антикоррозийных работ, а их электроприборы и двигатели за это время ни разу не запускали.
Саму авиабазу «Бельбек» реконструировали и перебросили туда несколько группировок российских военных самолетов.
Комментарии31
Оружие , Армия , Видео , Дмитрий Белик , Госдума , Республика Крым , Севастополь
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