Эксперт сравнил боевые лазеры России и США

На это существенное различие обратил внимание главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский , комментируя РИА Новости недавнее испытание американского лазера.

Эксперт уточнил, что речь идет о поставленном на опытно-боевое дежурство российском комплексе «Пересвет». По словам Виктора Мураховского, после того, как это произошло, США нужно было показать, что они тоже работают в этом направлении. Но если американцы только тестируют свой лазер, «Пересвет» уже выполняет задачи в рамках боевого дежурства.

Эксперт также отметил, что созданием лазерного оружия уже давно занимаются и российские, и американские разработчики, но долгое время основной проблемой являлись энергетическая установки для энергозатратных лазерных систем.

"Если раньше вопрос электроэнергии был во главе угла, то сейчас технологии позволяют сделать приемлемые по размерам и мобильные источники питания, поэтому в ближайшей перспективе это направление будет очень активно развиваться как в России, так и в США", — прогнозирует Виктор Мураховский.

Напомним, ранее сообщалось, что во время испытаний прототипа лазерного оружия на американском полигоне White Sands ("Белые пески") удалось сбить несколько ракет.