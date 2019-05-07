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Эксперт сравнил боевые лазеры России и США 

Российская Газета + ещё 1 23 минуты назад
Фото: wikipedia.org / Mil.ru / CC BY 4.0
На это существенное различие обратил внимание главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, комментируя РИА Новости недавнее испытание американского лазера.
Эксперт уточнил, что речь идет о поставленном на опытно-боевое дежурство российском комплексе «Пересвет». По словам Виктора Мураховского, после того, как это произошло, США нужно было показать, что они тоже работают в этом направлении. Но если американцы только тестируют свой лазер, «Пересвет» уже выполняет задачи в рамках боевого дежурства.
Эксперт также отметил, что созданием лазерного оружия уже давно занимаются и российские, и американские разработчики, но долгое время основной проблемой являлись энергетическая установки для энергозатратных лазерных систем.
"Если раньше вопрос электроэнергии был во главе угла, то сейчас технологии позволяют сделать приемлемые по размерам и мобильные источники питания, поэтому в ближайшей перспективе это направление будет очень активно развиваться как в России, так и в США", — прогнозирует Виктор Мураховский.
Напомним, ранее сообщалось, что во время испытаний прототипа лазерного оружия на американском полигоне White Sands ("Белые пески") удалось сбить несколько ракет.
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Комментарии3
Оружие , Армия , Войска , Статьи , США , Виктор Мураховский , РИА Новости , Журнал "Арсенал отечества"
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