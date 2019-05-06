Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

Россия уже согласовала документы, разрешающие экспорт российских истребителей пятого поколения Су-57, и готова к переговорам с Турцией по их продаже. В последнее время Анкара несколько раз заявляла о возможности покупки российских самолетов вместо американских аналогов, поскольку договор с США сейчас находится под большим вопросом.

Сергей Чемезов. Россия готова проводить с Турцией переговоры о возможной закупке этой страной новейшего истребителя пятого поколения российского производства Су-57Э, если Анкара все же завершит свое участие в программе по производству самолетов F-35, заявил агентству Anadolu генеральный директор Ростеха

Он отметил, что Турция является привлекательным рынком для российского боевого самолета, и если она проявит интерес к этому проекту, то Москва будет готова сотрудничать.

По словам Чемезова, документы, разрешающие экспорт Су-57, уже согласованы. Он подчеркнул, что Турция — первое государство-член НАТО , с которым Россия заключила контракт на поставку новейшей системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400. К тому же Россия «будет приветствовать желание турецкой стороны стать партнером по проекту С-500», добавил глава Ростеха.

«Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление, но, насколько мне известно, Анкара занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта. Тот факт, что Турция не поддается давлению со стороны своих партнеров по альянсу, демонстрирует независимость внешней политики турецкого правительства и президента», — отметил он.

Кроме того, для России, по словам Чемезова, очень важно развитие партнерства с Турцией в области ПВО. Он обратил внимание, что оба государства обладают необходимыми компетенциями для развития технологического сотрудничества в этой сфере.

Кстати, государственное турецкое информагентство Anadolu уже рассматривало Су-57 в качестве альтернативы американскому F-35 для Турции. 12 апреля оно опубликовало инфографику, в которой авторы сравнили два эти истребителя. Согласно приведенным данным, российская машина превзошла самолет США.

В частности, в инфографике отметили, что Су-57 превосходит F-35 по максимальной скорости — истребитель, произведенный в РФ, может развить ее до 2600 км/ч, тогда как «американец» достигает только 1931 км/ч. К тому же максимальная продолжительность полета «сушки» больше, чем у соперника из США, почти в два раза — 5,8 часа против 2,36 часа. Предельная боевая нагрузка Су-57 оценивается в 10 т, а F-35 — в 8,16 т. Американская техника проигрывает и по показателю максимальной взлетной массы: 35,480 т у Су-57 и 31,751 т у F-35.

Кроме того, турецкие СМИ выделили уникальную особенность Су-57 — он может совершать взлет и посадку на коротких дистанциях, бесфорсажный полет на сверхзвуке, к тому же он сверхманевренный.

Но по некоторым пунктам «сушка» уступает истребителю из США — российский самолет не может совершать вертикальный взлет и посадку, в отличие от одной из модификаций F-35. Помимо этого, составители инфографики обратили внимание, что американская машина может координировать действия группировки самолетов в зоне противника. К тому же она «более невидимая», отметили там.

F-35 должны стать первым боевым самолетом пятого поколения на вооружении ВВС Турции. Анкара участвовала в программе создания этих истребителей. Всего в поставке деталей и электронных систем для них были задействованы десять турецких компаний. Передача первого F-35 состоялась уже в июне прошлого года, но первые переданные турецким ВВС машины так и не покинули пределов США. На данный момент F-35 остается на авиабазе Люк в Аризоне и будет использоваться для подготовки турецких пилотов.

Анкара планирует приобрести по меньшей мере 100 F-35 Lightining II в рамках многонациональной программы разработки этих истребителя под эгидой Соединенных Штатов, к которой Турция присоединилась еще в 2002 году. Между тем, поставки истребителей этой стране на данный момент под большим вопросом: американский конгресс заявил, что может приостановить передачу самолетов Турции из-за ее планов приобрести у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.

Но отчаиваться из-за этого Анкара не намерена.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил готовность турецкой стороны в случае отказа США от поставок F-35 закупить истребители у других стран.

«Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран», — предупредил глава МИД.

Истребитель пятого поколения F-35 может нести ядерные боеголовки. Он был спроектирован по технологии снижения заметности. В проекте по его разработке помимо США участвовали Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция.