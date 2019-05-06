Stern (Германия): Хс-129 по прозвищу «Консервный нож» должен был стать самым эффективным противотанковым оружием войны

Stern (Германия) . Во Вторую мировую войну немцы намеревались уничтожать танки Красной Армии специальными самолетами для борьбы с наземными целями. Для этого на штурмовики «Хеншель» Хс-129 устанавливали огромные противотанковые пушки. Кое-какие идеи были позаимствованы и у русских соперников. Пилоты любили Хс-129, но на самом деле эти самолеты стали настоящим провалом, пишет

Во Вторую мировую войну немцы намеревались уничтожать танковые войска Красной Армии специальными самолетами для борьбы с наземными целями. Для этого на Хс-129 была установлена огромная противотанковая пушка.

Штурмовик «Хеншель» Хс-129 (Henschel Hs 129) должен был стать самым эффективным противотанковым оружием Второй мировой войны, и многое говорило о том, что вначале так оно и было. Для ударов по наземным целям важно было защитить самолет от огня легких зенитных пушек и автоматов. В отличие от немецкого пикирующего бомбардировщика Ю-87 (Ju 87) и российского штурмовика Ил-2, у Хс-129 было два двигателя: при отказе одного из них самолет мог продолжать полет. От русской модели была взята идея поместить экипаж в своеобразную ванну из броневых листов, чтобы пилоты и стрелки не пострадали от заградительного огня.

Кроме того, Хс-129 был оснащен самой мощной пушкой, какую когда-либо ставили на самолет тех времен. Немецкие штурмовики были вооружены максимум двумя 38-миллиметровыми автоматическими пушками. Пробить броню такого танка, как Т-34, они не могли. Пилоту нужно было при подлете к цели сильно наклонить нос самолета или при атаке пикировать, чтобы снаряды попали в уязвимую крышу танка.

Вторая мировая война и мечта о летающем танке

Хс-129 оснащался всевозможным оружием, но именно он впервые породил мечту о летающем танке с соответствующей пушкой. Под фюзеляж самолета подвешивали один из вариантов 75-миллиметровой танковой пушки КвК-40 (KwK 40) с боекомплектом в 26 снарядов, перезарядка производилась автоматически. При скорострельности 40 выстрелов в минуту за один подлет можно было произвести 3-4 выстрела. В принципе пушка КвК-40 была способна пробить лобовую броню Т-34 с расстояния в 1000 метров, если бы пилот смог попасть в цель с такого расстояния. Но ведь он стрелял во время полета.

Несмотря на мощное вооружение, Хс-129 на практике не оправдал связанных с ним ожиданий. Не было выпущено и тысячи штук этой модели. Главной причиной стали плохие летные качества самолета: его двигатели были слишком маломощными для такой сверхтяжелой крылатой машины.

Максимальная скорость Хс-129 составляла всего 400 км/ч. В отличие от Ю-87 или Ил-2, у Хс-129 не было стрелка в хвостовой части самолета для отражения атак вражеских истребителей или штурмовиков. Поэтому без сопровождения истребителями этот неповоротливый самолет использовать было нельзя.

Бронестекла толщиной в 75 миллиметров мешали обзору. Кроме того, французские двигатели «Гном-Рон 14М» (Gnôme-Rhône 14M) были крайне чувствительны к пыли. Они могли выйти из строя прямо во время полета. В Африке одна из эскадрилий потеряла больше самолетов из-за отказа двигателей, чем из-за действий противника.

Слишком слабая машина для такого вооружения

Идея оснастить самолет пушкой ПаК-40Л (PaК 40L) тоже стала ошибкой. Конструкция пушки с автоматической перезарядкой была прекрасной, но на самолете не удавалось компенсировать сильную отдачу мощного орудия. Когда США конструировали свой штурмовик для борьбы с наземными целями «A-10 Фэйрчайлд Рипаблик» (A-10 Fairchild Republic) по прозвищу Warthog («Бородавочник»), инженеры отдавали себе отчет в том, что весь корпус самолета должен быть спроектирован с учетом отдачи и вибрации при стрельбе из мощной 30-миллиметровой автоматической пушки «ГАУ-8В Авенджер» (GAU-8/A Avenger). А немцы просто подвесили под фюзеляжем самолета ванну с противотанковой пушкой. Один только вес пушки и ее боекомплекта требовал практически всей мощности самолета.

Во время стрельбы отдача была настолько сильной, что самолет бесконтрольно сбивался с курса. Как правило, о последовательных боевых действиях не могло быть и речи.

Тем не менее пилоты любили Хс-129. В отличие от Ю-87, этот самолет был хорошо защищен от вражеского огня. Самым известным пилотом Хс-129 был Рудольф-Хайнц Руффе (Rudolf-Heinz Ruffe). Ему приписывают 80 подбитых танков. Но, несмотря на мощную броню, его самолет был сбит прямым попаданием снаряда советской зенитки. Самолет мгновенно взорвался, Руффе погиб.