В ФСВТС рассказали, что может нанести ущерб российским интересам

"Значительная часть информации о ВТС носит закрытый характер, и преждевременное попадание ее в СМИ может нанести ущерб интересам не только Российской Федерации, но и нашим партнерам, чего мы, безусловно, не хотим", — сказала Воробьева в интервью журналу "Национальная оборона".

Он подчеркнула в то же время, что публикация информации о ВТС должна помогать продвигать нашу продукцию на внешние рынки.