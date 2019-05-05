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В ФСВТС рассказали, что может нанести ущерб российским интересам 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Преждевременная публикация информации в СМИ об оружейных контрактах может нанести ущерб как России, так и странам-партнерам по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), заявила помощник директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России по взаимодействию со СМИ Мария Воробьева.
"Значительная часть информации о ВТС носит закрытый характер, и преждевременное попадание ее в СМИ может нанести ущерб интересам не только Российской Федерации, но и нашим партнерам, чего мы, безусловно, не хотим", — сказала Воробьева в интервью журналу "Национальная оборона".
Он подчеркнула в то же время, что публикация информации о ВТС должна помогать продвигать нашу продукцию на внешние рынки.
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Оружие , Армия , Войска , Мария Воробьева , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Журнал "Национальная оборона"
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