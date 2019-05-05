Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын, сообщают СМИ

Уточняется, что целью тренировочного запуска было провести оценку и проверить эксплуатационные свойства, а также точность ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения.