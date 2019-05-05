Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын, сообщают СМИ 

Р-Спорт 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Ким Чен Ын координировал тренировочный запуск ракет, осуществленный Северной Кореей в субботу, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.
Уточняется, что целью тренировочного запуска было провести оценку и проверить эксплуатационные свойства, а также точность ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея провела пуск ракеты малой дальности. Затем добавил, что были проведены несколько пусков, не используя слова "ракеты".
Р-Спорт: последние новости
В Совфеде прокомментировали информацию о ракетных пусках КНДР Cиловики трижды за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР Силы правительства к югу от Триполи заявили об отступлении армии Хафтара
Оружие , Азия , Армия , Войска , Чен Ким , Комитет начальников штабов , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
При крушении вертолета в Венесуэле никто не выжил5
В осажденном Триполи захотели сотрудничать с Москвой75
РФ предупредила о масштабном ударе боевиков в Сирии131
Израиль разбомбил офис информагентства Турции27
Появились подробности массового убийства на Урале75
Видео
Полный запрет для россиян. В США предложили новые санкции
В мире Политика
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале
Происшествия
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок
Происшествия
Массовая резня потрясла Челябинскую область
Происшествия Криминал
«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву
Политика Статьи
«Взрывоопасная конфронтация»: новое место битвы Трампа с Россией
США В мире
Накрутка голосов: известный блогер обрушилась на Алсу
Шоу-бизнес
Усилили охрану: украинцы массово рванули в Крым
Общество
Материлась и требовала высадить: Собчак обвинили в дебоше
Шоу-бизнес
Появилось видео с упавшим в реку Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение