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КНДР провела испытательный пуск ракеты 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Фото: EPA
Северная Корея провела испытательный пуск ракеты в направлении Японского моря.
Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.
Отмечается, что пуск был осуществлён в восточном направлении из района города и порта Вонсан на юго-восточном побережье КНДР.
Уточняется, что в настоящий момент власти Южной Кореи и США анализируют данные.
Вместе с этим агентство «Киодо» указывает, что был осуществлён запуск ракеты малой дальности.
В марте американские власти заявили, что возвращение КНДР к ракетным испытаниям будет расценено Соединёнными Штатами как злоупотребление доверием.
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Оружие , Политика , КНДР
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