КНДР провела испытательный пуск ракеты

Северная Корея провела испытательный пуск ракеты в направлении Японского моря.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

Отмечается, что пуск был осуществлён в восточном направлении из района города и порта Вонсан на юго-восточном побережье КНДР.

Уточняется, что в настоящий момент власти Южной Кореи и США анализируют данные.

Вместе с этим агентство «Киодо» указывает, что был осуществлён запуск ракеты малой дальности.

В марте американские власти заявили, что возвращение КНДР к ракетным испытаниям будет расценено Соединёнными Штатами как злоупотребление доверием.