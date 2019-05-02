Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США планируют испытать прототипы двух гиперзвуковых блоков до конца года 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
США планируют до конца 2019 года провести испытания прототипов двух боевых гиперзвуковых аппаратов, сообщил глава Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Пентагона Стивен Уокер.
По словам Уокера, речь идет о ракете с воздушно-реактивным двигателем (HAWC) и глайдере (TBG).
Блок TBG предусматривает запуск с ракеты с использованием усовершенствованной системы разгонно-планирующего скольжения. Концепт HAWC является самоуправляющей системой, которая может запускаться с самолета-носителя, такого как бомбардировщик В-52.
"Это два различных концепта, но когда вы имеете дело с гиперзвуковыми технологиями, полезно обладать тем, что я называю сознательной избыточностью", — приводит слова главы DARPA портал National Defense.
Уокер также не исключил, что сроки испытаний могут быть передвинуты ввиду сложности разрабатываемого оружия.
Ранее сообщалось, что минобороны США планирует запросить у конгресса 2,6 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия в 2020 финансовом году.
Последние новости
Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она ее просто выиграла Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Пушков ответил на слова Порошенко о "святом украинском гражданстве"
Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Стивен Уокер , DARPA , Министерство обороны , Пентагон , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп анонсировал новый поворот в ситуации в Венесуэле62
Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд
Три часа пыток: вдова Марьянова слегла после «Пусть говорят»7
Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому175
Минобороны Британии возглавила противница России82
Видео
Минобороны Британии возглавила противница России
Европа В мире
Трамп анонсировал новый поворот в ситуации в Венесуэле
США В мире
Заведующая детсада заставила ребенка целовать землю
Общество
США отказались бояться оружия России в Венесуэле
В мире Армия
Три часа пыток: вдова Марьянова слегла после «Пусть говорят»
Шоу-бизнес Статьи
США впервые применили F-35A в боевых условиях
Армия Оружие
Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»
Украина Статьи
Болтон обиделся на журналистов из-за вопроса о Путине
В мире Конфликты
Киев решил наказать украинцев за российские паспорта
В мире Украина
Госдеп предостерег Зеленского
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение