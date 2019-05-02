США планируют испытать прототипы двух гиперзвуковых блоков до конца года

Пентагона Стивен Уокер. США планируют до конца 2019 года провести испытания прототипов двух боевых гиперзвуковых аппаратов, сообщил глава Управления перспективных исследовательских проектов ( DARPA

По словам Уокера, речь идет о ракете с воздушно-реактивным двигателем (HAWC) и глайдере (TBG).

Блок TBG предусматривает запуск с ракеты с использованием усовершенствованной системы разгонно-планирующего скольжения. Концепт HAWC является самоуправляющей системой, которая может запускаться с самолета-носителя, такого как бомбардировщик В-52.

"Это два различных концепта, но когда вы имеете дело с гиперзвуковыми технологиями, полезно обладать тем, что я называю сознательной избыточностью", — приводит слова главы DARPA портал National Defense.

Уокер также не исключил, что сроки испытаний могут быть передвинуты ввиду сложности разрабатываемого оружия.