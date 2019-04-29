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«Мурманск» помешает сразу всей Европе 

Lenta.ru 49 минут назад
Россия разворачивает в Калининградской области комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН», пишут «Известия».
Как сообщили газете в Главном штабе ВМФ, система в конце 2018 года поступила на вооружение в 841-й отдельный центр РЭБ Балтийского флота. По словам источников, там же комплекс уже успешно испытали в ходе учений.
Военный эксперт Антон Лавров считает, что заявленные характеристики «Мурманска-БН» позволят создавать помехи на большой территории.
«Его работа может нарушить связь боевых кораблей, самолетов и сухопутных военных подразделений в странах Восточной, Центральной Европы и Балтийского региона. В первую очередь, здесь речь идет о Скандинавии. А также в акваториях Балтийского моря и северо-западной части Атлантического океана», — уверен специалист.
В феврале сообщалось, что дальность обнаружения околоземных объектов российским оптико-электронным комплексом «Окно», располагающимся в Таджикистане, превысила 50 тысяч километров.
Автоматизированный комплекс радиопомех «Мурманск-БН» работает на линиях военной связи в коротковолновом диапазоне. Дальность подавления радиосигнала (от боевых кораблей, самолетов, дронов и объектов инфраструктуры вероятного противника) системой достигает восьми тысяч километров. Походный вариант «Мурманск-БН», размещаемый на семи большегрузных многоосных автомобилях «КамАЗ», включает телескопические антенны-мачты (высотой до 32 метров) и низкочастотные антенны-растяжки.
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Оружие , Армия , Видео , Войска , Антон Лавров , газета "Известия" , Калининградская Область
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