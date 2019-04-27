Немецкие СМИ испугались новой российской подлодки

Немецкое издание Stern восхищается новой российской подводной лодкой "Белгород", называя ее "подводным гигантом", способным выполнять особые миссии в условиях полной секретности.

Наибольшее внимание издания привлекает особенность подлодки, которая заключается в том, что она способна взять на борт субмарины меньших размеров, и особенно, российские торпеды "Посейдон", которые издание называет "торпедами Судного дня".

Stern подчеркивает, что это вызывает "особенное беспокойство", поскольку такие торпеды оснащены термоядерным боеголовками мощностью в две мегатонны, способные уничтожить целую авианосную группу США , а также вызвать мегацунами, которое смоет прибрежный район Соединенных Штатов.

Кроме того, издание заостряет внимание на ядерном двигателе "Посейдона", который позволяет обладать торпеде практически неограниченным запасом хода и достигать скорости под водой до 200 километров в час.

При этом Stern выделяет еще одну особенность торпеды, в частности, предполагает, что российским инженерам удалось решить проблему суперкавитации, которая означает, что вокруг корпуса торпеды создаётся защитная воздушная оболочка, благодаря чему резко снижается трение между её телом и водой и увеличивается скорость.

В заключение издание подчеркивает, что обладая не только такой торпедой, не имеющей аналогов в мире, а теперь и современным средством ее доставки почти в любую точку мира, Россия способна "доминировать в подводном мире".

Впервые о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, рассказал в прошлом году Владимир Путин . По словам президента, такие беспилотники могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей" (аналог АПЛ "Курск"), под кодом 09852.