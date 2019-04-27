Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немецкие СМИ испугались новой российской подлодки 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Павел Львов
Немецкое издание Stern восхищается новой российской подводной лодкой "Белгород", называя ее "подводным гигантом", способным выполнять особые миссии в условиях полной секретности.
Наибольшее внимание издания привлекает особенность подлодки, которая заключается в том, что она способна взять на борт субмарины меньших размеров, и особенно, российские торпеды "Посейдон", которые издание называет "торпедами Судного дня".
Stern подчеркивает, что это вызывает "особенное беспокойство", поскольку такие торпеды оснащены термоядерным боеголовками мощностью в две мегатонны, способные уничтожить целую авианосную группу США, а также вызвать мегацунами, которое смоет прибрежный район Соединенных Штатов.
Кроме того, издание заостряет внимание на ядерном двигателе "Посейдона", который позволяет обладать торпеде практически неограниченным запасом хода и достигать скорости под водой до 200 километров в час.
При этом Stern выделяет еще одну особенность торпеды, в частности, предполагает, что российским инженерам удалось решить проблему суперкавитации, которая означает, что вокруг корпуса торпеды создаётся защитная воздушная оболочка, благодаря чему резко снижается трение между её телом и водой и увеличивается скорость.
В заключение издание подчеркивает, что обладая не только такой торпедой, не имеющей аналогов в мире, а теперь и современным средством ее доставки почти в любую точку мира, Россия способна "доминировать в подводном мире".
Впервые о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, рассказал в прошлом году Владимир Путин. По словам президента, такие беспилотники могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей" (аналог АПЛ "Курск"), под кодом 09852.
Последние новости
Умерла Элина Быстрицкая На Украине нашли способ "отомстить" России за паспорта на Донбассе Гордон назвал способ вернуть Крым Украине
Комментарии11
Оружие , Армия , В мире , Владимир Путин , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец эры: США предсказали провал на мировой арене50
Абэ раскрыл общую цель Японии и России2
Может сработать: Украине понравился план РФ44
«Выдержит»: Отец рассказал о решении Бутиной
Кто «затягивает» США в конфликт с Ираном
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение