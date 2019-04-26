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В США заявили о «хирургической точности» убийцы «Панцирей» 

Lenta.ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: gorf1 / YouTube
Израильскую сверхзвуковую всепогодную ракету Rampage класса «воздух-земля» отличают усовершенствованный навигационный пакет, обеспечивающий, по сравнению с другими существующими решениями, более точное наведение и низкую стоимость пуска, пишет The Aviationist.
Американский журнал отмечает, что система наведения оружия представляет собой комбинацию инерциальной навигации и комплекса защиты от помех. Наилучшее применение ракеты обеспечивается дальностью до цели более 100 километров.
The Aviationist, оценивая последствия использования Израилем Rampage в Сирии 13 апреля, пишет, что «спутниковые снимки, по-видимому, показывают экстраординарные результаты», позволяя заявлять «о хирургическом ударе, с минимальным сопутствующим повреждением, несмотря на длительное время полета от запуска до удара».
Ракетный удар израильской авиации из воздушного пространства Ливана по сирийской провинции Хама состоялся 13 апреля.
Rampage была впервые продемонстрирована в июне 2018 года.
В мае того же года Израиль уничтожил расположенный в Сирии ракетно-пушечный комплекс российского производства «Панцирь-С1».
Ракета класса «воздух-поверхность» Rampage, созданная израильскими компаниями IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries), допускает запуск с истребителей четвертого и пятого поколений, в частности, с F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II. Оружие предназначено для поражения зенитных ракетных комплексов и материальных объектов противника. Дальность ракеты составляет 150 километров, длина — 4,7 метра, масса боевой части — 150 килограммов.
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Оружие , Армия , Ближний Восток , Войска , США
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