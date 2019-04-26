В США заявили о «хирургической точности» убийцы «Панцирей» 

Израильскую сверхзвуковую всепогодную ракету Rampage класса «воздух-земля» отличают усовершенствованный навигационный пакет, обеспечивающий, по сравнению с другими существующими решениями, более точное наведение и низкую стоимость пуска, пишет The Aviationist.
Американский журнал отмечает, что система наведения оружия представляет собой комбинацию инерциальной навигации и комплекса защиты от помех. Наилучшее применение ракеты обеспечивается дальностью до цели более 100 километров.
The Aviationist, оценивая последствия использования Израилем Rampage в Сирии 13 апреля, пишет, что «спутниковые снимки, по-видимому, показывают экстраординарные результаты», позволяя заявлять «о хирургическом ударе, с минимальным сопутствующим повреждением, несмотря на длительное время полета от запуска до удара».
#BREAKING: On 13/04/2019, #Israel Defense Force carried-out an airstrike against missile factory & warehouses of #IRGC & Syrian #Hezbollah in #Masyaf, #Syria destroying multiple artillery rockets and ballistic missile launchers. ImageSat Intl. released its sat images now: pic.twitter.com/5gJP1C85FH— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 14 апреля 2019 г.
Ракетный удар израильской авиации из воздушного пространства Ливана по сирийской провинции Хама состоялся 13 апреля.
Rampage была впервые продемонстрирована в июне 2018 года.
В мае того же года Израиль уничтожил расположенный в Сирии ракетно-пушечный комплекс российского производства «Панцирь-С1».
Ракета класса «воздух-поверхность» Rampage, созданная израильскими компаниями IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries), допускает запуск с истребителей четвертого и пятого поколений, в частности, с F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II. Оружие предназначено для поражения зенитных ракетных комплексов и материальных объектов противника. Дальность ракеты составляет 150 километров, длина — 4,7 метра, масса боевой части — 150 килограммов.