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На Западе восхитились новой российской ракетой-дроном 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На кадрах ракета наносит таранный удар без применения взрывчатки по зависшему в небе дрону и сбивает его.
Западные СМИ назвали новым видом вооружения российскую ракету-дрон, применение которой было показано ранее в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
На кадрах ракета наносит таранный удар без применения взрывчатки по зависшему в небе дрону и сбивает его. Издание C4ISRNET назвало это эффективным и недорогим средством противодействия вражеским БПЛА.
Автор статьи пишет, что новая ракета способна сбивать квадрокоптеры, при этом выглядит довольно просто и работает тихо. Вместо ракетного двигателя приводится в движение одним винтом, что является преимуществом.
«Простота и, вероятно, низкая стоимость создают потенциально новую альтернативу для сбивания дронов», — говорится в статье.
Сейчас новый аппарат проходит испытания.
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