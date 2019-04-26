На Западе восхитились новой российской ракетой-дроном

На кадрах ракета наносит таранный удар без применения взрывчатки по зависшему в небе дрону и сбивает его.

Западные СМИ назвали новым видом вооружения российскую ракету-дрон, применение которой было показано ранее в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

На кадрах ракета наносит таранный удар без применения взрывчатки по зависшему в небе дрону и сбивает его. Издание C4ISRNET назвало это эффективным и недорогим средством противодействия вражеским БПЛА.

Автор статьи пишет, что новая ракета способна сбивать квадрокоптеры, при этом выглядит довольно просто и работает тихо. Вместо ракетного двигателя приводится в движение одним винтом, что является преимуществом.

«Простота и, вероятно, низкая стоимость создают потенциально новую альтернативу для сбивания дронов», — говорится в статье.

Сейчас новый аппарат проходит испытания.