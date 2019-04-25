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В Японии заговорили о «взломе» F-35A и F-22 

Lenta.ru 44 минуты назад
Программное обеспечение истребителей пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor могло быть взломано во время обновления. Об этом сообщает Nikkei.
Японское издание отмечает, что такую версию рассматривают американские специалисты.
Одной из основных причин аварии японского F-35A Lightning II по-прежнему называются неполадки с кислородной станцией OBOGS во время резкого набора истребителем высоты, которые провоцируют возникновение гипоксии у пилота.
Японский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II пропал с радаров 9 апреля в 13:30 по московскому времени, находясь в водах Тихого океана в 135 километрах восточнее военной базы Мисава (префектура Аомори). В воздухе самолет пребывал 28 минут.
Управлявший истребителем пилот имел 3,2 тысячи часов налета, из которых на F-35A Lightning II приходилось всего 60 часов. Утонувшая машина оказалась первым F-35A Lightning II, собранным в Японии на заводе корпорации Mitsubishi Heavy Industries. Истребитель был представлен 5 июля 2017 года, а первый полет совершил 12 июля того же года.
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Оружие , Армия , Видео , Войска , Япония
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