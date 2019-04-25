«Внезапный удар по России»: в Генштабе рассказали об угрозах США 

США могут нанести внезапный ядерный удар по России. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Виктор Познихир.
По словам генерал-лейтенанта, нанесение ракетно-ядерного удара, на который невозможно ответить, возможно. Для этого США создают мощный ударный потенциал у российских границ — размещают противоракетные средства.
Более того, генерал Познихир считает, что Америка стремится к тому, чтобы иметь возможность нанести такой удар по любому «неугодному» государству.
Также военный видит угрозу в намерении Соединенных Штатов разместить ударные средства противоракетной обороны на околоземной орбите. По его словам, это угрожает свободе использования космоса.
В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал размещение американцами ударных средств противоракетной обороны в космосе «открытием "ящика Пандоры"». По его словам, таким образом США получат возможность «в любой момент зачистить космическое пространство от орбитальной собственности неугодных стран».