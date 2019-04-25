«Внезапный удар по России»: в Генштабе рассказали об угрозах США

По словам генерал-лейтенанта, нанесение ракетно-ядерного удара, на который невозможно ответить, возможно. Для этого США создают мощный ударный потенциал у российских границ — размещают противоракетные средства.

Более того, генерал Познихир считает, что Америка стремится к тому, чтобы иметь возможность нанести такой удар по любому «неугодному» государству.

Также военный видит угрозу в намерении Соединенных Штатов разместить ударные средства противоракетной обороны на околоземной орбите. По его словам, это угрожает свободе использования космоса.