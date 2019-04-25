Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Внезапный удар по России»: в Генштабе рассказали об угрозах США 

Рамблер 13 минут назад
США могут нанести внезапный ядерный удар по России. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Виктор Познихир.
По словам генерал-лейтенанта, нанесение ракетно-ядерного удара, на который невозможно ответить, возможно. Для этого США создают мощный ударный потенциал у российских границ — размещают противоракетные средства.
Более того, генерал Познихир считает, что Америка стремится к тому, чтобы иметь возможность нанести такой удар по любому «неугодному» государству.
Также военный видит угрозу в намерении Соединенных Штатов разместить ударные средства противоракетной обороны на околоземной орбите. По его словам, это угрожает свободе использования космоса.
В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал размещение американцами ударных средств противоракетной обороны в космосе «открытием "ящика Пандоры"». По его словам, таким образом США получат возможность «в любой момент зачистить космическое пространство от орбитальной собственности неугодных стран».
Комментарии251
Оружие , Армия , Видео , Войска , Виктор Познихир , Сергей Лавров , Генштаб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В московском метро встали поезда
Ответный удар: Зеленскому готовят переворот214
Климкин: Путин планирует «взять на понт»2
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв7
Ким Чен Ын рассказал о цели визита в Россию4
Видео
Где камеры? Звезды не пришли на поминки Началовой
Шоу-бизнес
Остановили «Дружбу»: Минск прекратил транзит российской нефти
В мире
В московском метро встали поезда
Происшествия
«Внезапный удар по России»: в Генштабе рассказали об угрозах США
Оружие Армия
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина
В мире Конфликты
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Педагог вбивал знания в голову ученицы ударами
Происшествия Криминал
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме
Пожары В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение