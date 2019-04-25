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Генштаб заявил о возможном ударе США по России из космоса 

Ura.Ru 24 минуты назад
Фото: URA.RU
В Генштабе РФ предупредили об опасности для России создания Соединенными Штатами Америки глобальной системы противоракетной обороны (ПРО). С заявлением выступил первый замначальника Главного оперативного управления ведомства Виктор Познихир.
«Размещение противоракетных средств возле наших границ создает мощный ударный потенциал США для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по РФ», — цитирует Познихира РИА «Новости».
Представитель Генштаба уточнил, что Вашингтон, по сути, возрождает программу «Звездных войн» 1980-х годов. Система предполагает, что большинство баллистических ракет будет уничтожаться еще до старта, находясь в пусковых установках, уточняет «Национальная служба новостей».
Делается это, по словам Позхнихира, «в целях нейтрализации стратегических ядерных потенциалов России и Китая», а также других стран, пишет «Царьград».
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Оружие , Армия , Войска , Виктор Познихир , Генштаб , РИА Новости , Царьград ТВ
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