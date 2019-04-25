Генштаб заявил о возможном ударе США по России из космоса

«Размещение противоракетных средств возле наших границ создает мощный ударный потенциал США для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по РФ», — цитирует Познихира РИА «Новости».

Представитель Генштаба уточнил, что Вашингтон, по сути, возрождает программу «Звездных войн» 1980-х годов. Система предполагает, что большинство баллистических ракет будет уничтожаться еще до старта, находясь в пусковых установках, уточняет «Национальная служба новостей».

Делается это, по словам Позхнихира, «в целях нейтрализации стратегических ядерных потенциалов России и Китая», а также других стран, пишет «Царьград».