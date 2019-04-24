Пресса отметила событие множеством громких статей с кричащими заголовками.
Российская подводная лодка «Белгород» спущена на воду. Мировая пресса не преминула отметить событие множеством громких статей с кричащими заголовками.
«Морской монстр», «Оружие судного дня», самая длинная в мире субмарина, способная уничтожить целый город; британский The Sun пугает читателей габаритами подлодки и ударной мощью, The Times называет день спуска «началом новой эры российского флота» и акцентирует внимание читателей на подводных БПЛА «Посейдон» — уникальном вооружении «Белгорода». Китайцы из «Хуанцю Шибао» также называют беспилотники лучшими в своем классе.
Впервые о разработке БПЛА «Посейдон» стало известно во время обращения президента России Владимира Путина к федеральному собранию в 2018 году. Аппараты способны двигаться с высокой скоростью на очень большой глубине, и могут нести обычные и ядерные боеприпасы. Непосредственно о спуске на воду субмарины-носителя «Белгород» стало известно во вторник, 23 апреля.