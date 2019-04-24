«Оружие судного дня»: мировые СМИ прокомментировали спуск на воду субмарины «Белгород»

Пресса отметила событие множеством громких статей с кричащими заголовками.

Российская подводная лодка «Белгород» спущена на воду. Мировая пресса не преминула отметить событие множеством громких статей с кричащими заголовками.

«Морской монстр», «Оружие судного дня», самая длинная в мире субмарина, способная уничтожить целый город; британский The Sun пугает читателей габаритами подлодки и ударной мощью, The Times называет день спуска «началом новой эры российского флота» и акцентирует внимание читателей на подводных БПЛА «Посейдон» — уникальном вооружении «Белгорода». Китайцы из «Хуанцю Шибао» также называют беспилотники лучшими в своем классе.