Китай выразил протест США за планируемые поставки оружия Тайваню

Китайские власти выражают решительный протест в связи с планами Соединенных Штатов продать острову Тайвань крупную партию оружия и боеприпасов на сумму $500 млн Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

"Госдепартамент одобрил этот проект 15 апреля и уведомил о нем Конгресс. Вооруженные силы Китая выражают по этому поводу решительный протест и уже направили американской стороне серьезное представление", — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в социальной сети WeChat.

В нем подчеркивается, что Тайвань — неотделимая часть КНР, и Пекин решительно против каких-либо оружейных поставок острову от какой бы то ни было страны мира.

"Мы против того, чтобы какое-либо государство поддерживало с Тайванем межармейские контакты. США серьезно нарушают принцип "одного Китая" …, вмешиваются во внутренние дела КНР, наносят ущерб нашим интересам по обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета", — заявил У Цянь.

Представитель Минобороны напомнил, что подобными действиями Вашингтон наносит удар по сотрудничеству между ВС двух стран, дестабилизируя ситуацию в регионе.

"Соединенные Штаты должны немедленно прекратить реализацию этого проекта по продаже оружия Тайваню, перестать поддерживать с ним любые контакты по данному вопросу", — подытожил он.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран мира, в том числе Россией, считается одной из провинций Китая. В 1992 году на встрече в Гонконге между Пекином и Тайбэем был достигнут консенсус, в соответствии с которым признается существование только одного китайского государства в мире. Нынешняя глава администрации острова — противница курса на сближение с КНР и отказывается признавать основополагающий принцип "одного Китая", который служит предпосылкой для диалога. Это затормозило процесс сближения между материком и Тайванем.