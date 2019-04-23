Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия усиливается секретным «Посейдоном». Чем ответят ВМС США? 

ТАСС 1 час назад
Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В Северодвинске на судостроительном заводе "Севмаш" спущен на воду первый носитель необитаемых подводных аппаратов (НПА) "Посейдон" — атомная подлодка специального назначения проекта 09852 "Белгород". Ожидается, что достройка субмарины, испытания ядерного реактора и швартовные испытания будут проведены в течение 2019 года, а в 2020-м подлодка должна быть передана Военно-морскому флоту (ВМФ).
По данным источника ТАСС, в будущем "Белгород" сможет нести на борту шесть стратегических необитаемых подводных аппаратов. Технические характеристики спецподлодки засекречены и на сегодняшний день неизвестны. Второй штатный носитель "Посейдонов" — подлодку "Хабаровск" (проект 09851) — планируется спустить на воду через год, весной 2020-го, а ввести в боевой состав флота в 2022 году.
Новые боевые НПА вместе с атомными подводными лодками-носителями входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Подобные успехи России в создании глубоководных скоростных аппаратов, которые "практически неуязвимы для противника", вызывают серьезную озабоченность в различных структурах военно-морских сил США.
В сентябре 2015 года ряд западных СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне написали о создании в России НПА с ядерной боевой частью "мощностью в десятки мегатонн", который якобы имеет кодовое название Kanyon. В ноябре того же года в репортажах центральных телеканалов с прошедшего в Сочи совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса была показана презентация "океанской многоцелевой системы "Статус-6", которая была предназначена для "поражения важных объектов экономики противника в районе побережья". В обоих случаях никаких официальных комментариев не последовало.
Впервые о создании в России НПА сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Позже главком ВМФ Владимир Королев уточнил, что это оружие позволит флоту решать широкий спектр задач в прибрежных акваториях противника, а система наведения позволит аппаратам самостоятельно выходить к цели с высокой точностью. Российские НПА можно оснащать обычными или ядерными боевыми частями, аппараты смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки. Кроме межконтинентальной дальности аппарат имеет рабочую глубину погружения более 1 км.
Также стало известно, что были завершены испытания ядерной энергоустановки, которые подтвердили возможность обеспечить аппарату неограниченную дальность и скорость хода под водой более 200 км/ч.
© ВМС США /// Подготовка к испытаниям автономного НПА REMUS 600 на базе ВМС США в Патаксент-Ривер (штат Мэриленд)
Управление научно-исследовательских работ (НИР) ВМС США в настоящее время ищет возможности запуска роботизированных НПА типа UUV (Unmanned Underwater Vehicle) из торпедных аппаратов подводных лодок. Решение этой задачи американские специалисты связывают с созданием специального переходного устройства или контейнера типа UUVSS (Unmanned Underwater Vehicle Sabot System) для размещения и выстреливания подводного робота из торпедного аппарата. Запрос на предложения по разработке подобной системы направлен предприятиям малого бизнеса в рамках программы инновационных исследований ВМС США, сообщает американский еженедельник Defense News.
Как отмечает издание, конструкция подобной системы будет иметь определенные ограничения. Во-первых, есть габариты торпедного аппарата, имеющего диаметр 0,533 м и длину 7,6 м, выходное отверстие которого граничит с морской средой. Переходное устройство вместе с установленным в него подводным роботом должно проходить через торпедный аппарат и отделяться от НПА после выхода из него.
Переходные устройства могут быть как одноразовыми, так и многоразовыми, что в значительной степени может изменить их функциональное назначение. Управление НИР ВМС США хочет, чтобы одноразовые переходные устройства инжектировались из торпедного аппарата вместе с НПА, а многоразовые оставались в нем при запуске, а затем извлекались внутрь торпедного отсека подводной лодки. В переходное устройство должны устанавливаться НПА диаметрами 304 мм и 457 мм, пуск которых должен быть возможен на глубинах до 30 м.
В полном списке проектных требований есть и другие, но в их числе эксперты отмечают не просто желание, вызванное достижениями в области робототехники. Выделяется запрос, который возможен благодаря прогрессу в области материаловедения. Речь идет не только о запуске роботов из торпедных аппаратов, но и о создании специальных миниатюрных насосов и надувных переходных устройств, которые делают возможным запуск роботов через торпедный аппарат с применением новых текстильных технологий и моделирования взаимодействия жидкостей.
© AP Photo/Jack Sauer /// Подлодка типа "Вирджиния" ВМС США 
Проект вписывается в более широкий план по поиску применения боевых субмарин в качестве платформ и подводных баз для небольших роботов. В частности, в одном предложении для другого проекта рассматривались способы модификации вертикальных пусковых установок на атомных подводных лодках с ракетно-торпедным вооружением типа "Вирджиния", способные превратить такую установку для ракет в пусковой контейнер для роботов. Переходные устройства позволили бы торпедным аппаратам функционировать аналогичным образом, делая субмарину с экипажем не просто боевой единицей по предназначению, но и местом базирования и запуска целого ряда маневрирующих и разведывательных подводных аппаратов.
Необходимо отметить, что инициатива управления НИР ВМС США по поиску возможностей запуска таких подводных роботов из торпедных аппаратов связана с успехом России в создании глубоководных скоростных НПА "Посейдон" с ядерной энергетической установкой и их размещением на новых атомных подводных лодках. Эта система уже включена в госпрограмму вооружения до 2027 года и должна быть введена в боевой состав ВМФ до конца действия программы.
ТАСС: последние новости
Источник: российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ Найденный в туннеле в Сирии аэрофотоснимок помог военным найти танк и схрон боевиков Тысячи жителей Заполярья осмотрели передвижную выставку "Сирийский перелом"
Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Статьи , США , Владимир Королев , Владимир Путин , Пентагон , Севмаш , Северодвинск , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Играют на нервах? Почему Лукашенко прессует Россию2
Пока вы спали: Порошенко захотели обменять на украинских моряков64
Люди Порошенко заявили о преследовании после избрания Зеленского98
Эстония призналась в самоутверждении за счет Путина72
«Не дождался очереди»: пенсионер покончил с собой в поликлинике59
Новости партнеров
Видео
Пугачева рассказала о своей болезни
Шоу-бизнес
Матери украинских моряков написали неправильное письмо Путину
Конфликты Статьи
Пока вы спали: Порошенко захотели обменять на украинских моряков
В мире
Украинские радикалы собрались бороться с Зеленским
В мире Украина
Момент крушения самолета в Калифорнии сняли на видео
В мире Происшествия
«Через год»: Порошенко пойдет в президенты
Украина В мире
Приказ Зеленского: «мерзавцев» из Рады распустят
Украина В мире
Разин назвал виновных в поджоге могилы Осина
Шоу-бизнес
Сибирячка избила полицейского копченой рыбой
Происшествия Криминал
Помост не выдержал веса хористов
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение