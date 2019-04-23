Россия усиливается секретным «Посейдоном». Чем ответят ВМС США?

Северодвинске на судостроительном заводе "Севмаш" спущен на воду первый носитель необитаемых подводных аппаратов (НПА) "Посейдон" — атомная подлодка специального назначения проекта 09852 "Белгород". Ожидается, что достройка субмарины, испытания ядерного реактора и швартовные испытания будут проведены в течение 2019 года, а в 2020-м подлодка должна быть передана Военно-морскому флоту (ВМФ).

По данным источника ТАСС, в будущем "Белгород" сможет нести на борту шесть стратегических необитаемых подводных аппаратов. Технические характеристики спецподлодки засекречены и на сегодняшний день неизвестны. Второй штатный носитель "Посейдонов" — подлодку "Хабаровск" (проект 09851) — планируется спустить на воду через год, весной 2020-го, а ввести в боевой состав флота в 2022 году.

Новые боевые НПА вместе с атомными подводными лодками-носителями входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Подобные успехи России в создании глубоководных скоростных аппаратов, которые "практически неуязвимы для противника", вызывают серьезную озабоченность в различных структурах военно-морских сил США

В сентябре 2015 года ряд западных СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне написали о создании в России НПА с ядерной боевой частью "мощностью в десятки мегатонн", который якобы имеет кодовое название Kanyon. В ноябре того же года в репортажах центральных телеканалов с прошедшего в Сочи совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса была показана презентация "океанской многоцелевой системы "Статус-6", которая была предназначена для "поражения важных объектов экономики противника в районе побережья". В обоих случаях никаких официальных комментариев не последовало.

Впервые о создании в России НПА сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Позже главком ВМФ Владимир Королев уточнил, что это оружие позволит флоту решать широкий спектр задач в прибрежных акваториях противника, а система наведения позволит аппаратам самостоятельно выходить к цели с высокой точностью. Российские НПА можно оснащать обычными или ядерными боевыми частями, аппараты смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки. Кроме межконтинентальной дальности аппарат имеет рабочую глубину погружения более 1 км.

Также стало известно, что были завершены испытания ядерной энергоустановки, которые подтвердили возможность обеспечить аппарату неограниченную дальность и скорость хода под водой более 200 км/ч.

© ВМС США /// Подготовка к испытаниям автономного НПА REMUS 600 на базе ВМС США в Патаксент-Ривер (штат Мэриленд)

Управление научно-исследовательских работ (НИР) ВМС США в настоящее время ищет возможности запуска роботизированных НПА типа UUV (Unmanned Underwater Vehicle) из торпедных аппаратов подводных лодок. Решение этой задачи американские специалисты связывают с созданием специального переходного устройства или контейнера типа UUVSS (Unmanned Underwater Vehicle Sabot System) для размещения и выстреливания подводного робота из торпедного аппарата. Запрос на предложения по разработке подобной системы направлен предприятиям малого бизнеса в рамках программы инновационных исследований ВМС США, сообщает американский еженедельник Defense News.

Как отмечает издание, конструкция подобной системы будет иметь определенные ограничения. Во-первых, есть габариты торпедного аппарата, имеющего диаметр 0,533 м и длину 7,6 м, выходное отверстие которого граничит с морской средой. Переходное устройство вместе с установленным в него подводным роботом должно проходить через торпедный аппарат и отделяться от НПА после выхода из него.

Переходные устройства могут быть как одноразовыми, так и многоразовыми, что в значительной степени может изменить их функциональное назначение. Управление НИР ВМС США хочет, чтобы одноразовые переходные устройства инжектировались из торпедного аппарата вместе с НПА, а многоразовые оставались в нем при запуске, а затем извлекались внутрь торпедного отсека подводной лодки. В переходное устройство должны устанавливаться НПА диаметрами 304 мм и 457 мм, пуск которых должен быть возможен на глубинах до 30 м.

В полном списке проектных требований есть и другие, но в их числе эксперты отмечают не просто желание, вызванное достижениями в области робототехники. Выделяется запрос, который возможен благодаря прогрессу в области материаловедения. Речь идет не только о запуске роботов из торпедных аппаратов, но и о создании специальных миниатюрных насосов и надувных переходных устройств, которые делают возможным запуск роботов через торпедный аппарат с применением новых текстильных технологий и моделирования взаимодействия жидкостей.

© AP Photo/Jack Sauer /// Подлодка типа "Вирджиния" ВМС США

Проект вписывается в более широкий план по поиску применения боевых субмарин в качестве платформ и подводных баз для небольших роботов. В частности, в одном предложении для другого проекта рассматривались способы модификации вертикальных пусковых установок на атомных подводных лодках с ракетно-торпедным вооружением типа "Вирджиния", способные превратить такую установку для ракет в пусковой контейнер для роботов. Переходные устройства позволили бы торпедным аппаратам функционировать аналогичным образом, делая субмарину с экипажем не просто боевой единицей по предназначению, но и местом базирования и запуска целого ряда маневрирующих и разведывательных подводных аппаратов.

Необходимо отметить, что инициатива управления НИР ВМС США по поиску возможностей запуска таких подводных роботов из торпедных аппаратов связана с успехом России в создании глубоководных скоростных НПА "Посейдон" с ядерной энергетической установкой и их размещением на новых атомных подводных лодках. Эта система уже включена в госпрограмму вооружения до 2027 года и должна быть введена в боевой состав ВМФ до конца действия программы.