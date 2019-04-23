Репортаж с отстрела нового армейского пистолета «Удав»

Металл и пластик

В распоряжении ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию Ростех ) самый крупный испытательный полигон на территории Подмосковья . Тут тестируют стрелковое оружие, пушки калибра до 45 миллиметров и противопехотные боеприпасы. Для этого имеются несколько стрелковых директрис, баллистическая и медико-биологическая лаборатории, оборудование для имитации боевых действий. Можно смоделировать жару, мороз, дождь или песчаную бурю — словом, все, с чем оружию предстоит столкнуться в реальном бою.

«С погодой вам повезло, стрелять будете в открытой галерее, — мастер-испытатель Александр Борисов провожает меня в 50-метровый тир, попутно напоминая основы безопасного обращения с оружием. — Мишени установлены на 25 метров. На людей и животных ствол не направляем, палец до поры на спуск не кладем, патрон в патронник раньше времени не досылаем. Железное правило любого стрелка: даже с разряженным оружием нужно обращаться как с заряженным. Огонь открываем только по команде».

© РИА Новости / Андрей Станавов

У конструктора «Удава» Ивана Козлова два пластиковых кейса. В одном, который помассивнее, аккуратно уложен комплект для спецназа — пистолет с удлиненным стволом и глушителем, совмещенный с тактическим фонариком лазерный целеуказатель, кобура, запасные обоймы и набор для чистки. Во втором — обычная версия «Удава».

Достаем оружие и снаряжаем магазины. Емкость каждого — 18 патронов. Они могут быть трассирующие, бронебойные или экспансивные. Кроме того, специально под «Удав» разработаны патроны дозвуковые и повышенной пробиваемости.

В руку пистолет ложится отлично: у эргономичной полимерной рукояти с противоскользящей текстурой комфортный угол наклона и плавные обводы. Первое, что бросилось в глаза, — разительное внешнее сходство «Удава» с модульным американским «армейцем» SIG Sauer P320. Характерная угловатость, насечки в передней части кожуха-затвора, форма рукоятки. Впрочем, утверждает Иван, с конструктивной точки зрения у них мало общего.

«Наш полностью собран из отечественных компонентов, прост в производстве, — Козлов со щелчком снимает кожух-затвор и показывает рамку. — Ничего лишнего тут нет.

Благодаря пластиковой рукоятке «Удав» легче пистолета Ярыгина почти на 150 граммов — 800 против 950. Затвор стальной фрезерованный, ствол кованый с глубоким хромированием. Очень живучий, выдерживает более тридцати тысяч выстрелов. По кучности мы уложились во все нормативы Минобороны. Радиус разброса пуль на дальности 25 метров не должен превышать четыре сантиметра. «Удав» не выходит за три».

Ивану 29 лет, пистолетом он занимается с февраля 2015-го. И хотя главный конструктор ОКР — Александров Борисов, Козлов — непосредственный разработчик. На нем все «железо», испытания и непростые переговоры с военными.

Снайперский короткоствол

Несмотря на общемировую тенденцию ухода от внешних курков, самовзвода и флажковых предохранителей, на «Удаве» все это оставили — так пожелали в Минобороны. Определенная логика тут есть — уйдет меньше времени и усилий на переучивание бойцов. Все органы управления огнем расположены в привычных местах — бери, заряжай и стреляй. Предохранитель работает так же, как на пистолете Макарова. В верхнем положении флажка он встает между предохранительным и боевым взводом. Оружие сразу превращается в безопасный кусок металла — нельзя ни спустить курок, ни передернуть кожух-затвор.

Хоть внешний курок и остался, заметно, что над ним серьезно поработали. Головка утоплена в вырез на задней стенке кожуха, не цепляется за одежду, не мешает убирать и вынимать оружие. При этом большим пальцем чувствуется отлично.

Стрелять из «Удава» одно удовольствие — он ощутимо легче «ярыгина», спуск мягкий и плавный, выстрел происходит внезапно. С непривычки первую серию укладываю с позорным разбросом. А ведь это только 25 метров, и дело тут явно не в пистолете. Слегка собираюсь, внимаю советам стоящих рядом испытателей, корректирую стойку и хват. Ну вот, так уже лучше — девятка, восьмерка, опять девятка, десятка.

«Цельтесь спокойнее, не дергайте крючок, — смеется Козлов. — Для нашего пистолета 25 метров — не дистанция. Падение пули на 100 метрах составляет всего десять-пятнадцать сантиметров, можно работать прямым выстрелом. Хорошо обученные люди попадают из него в ростовую мишень на дальности 300 метров: берут прицел на корпус выше — и готово».

© РИА Новости / Виталий Белоусов /// Металлический лист толщиной 4 мм, пробитый с расстояния 25 метров из самозарядного пистолета Удав Металлический лист толщиной 4 мм, пробитый с расстояния 25 метров из самозарядного пистолета «Удав»

Когда патроны заканчиваются, затвор останавливается в крайнем заднем положении и встает на автоматическую задержку. Снимать его кнопкой, как на макарове, не нужно — после присоединения нового магазина затвор сам соскользнет на место, попутно дослав в патронник первый патрон.

Курок — сразу встает на боевой взвод, и пистолет опять готов к открытию огня. В горячке перестрелки, где дорога каждая секунда, такая автоматика очень полезна. Кнопки затворной задержки на «Удаве» нет: на ее месте — рычажок для неполной разборки, занимающей, кстати, всего пару минут, почти как с макаровым.

Эра бронежилетов

«Поймите правильно, пистолет Макарова не устарел, это отличное оружие для постоянного ношения, — объясняет Козлов. — Я видел людей, которые на спор сбивали из него гильзы с расстояния 50 метров. Просто боеприпас Макарова перестал отвечать требованиям военных по пробитию и останавливающему действию. У патрона 9х18 миллиметров они откровенно невысокие. Современные бронежилеты делают уже не из тонких стальных пластин, а из кевлара и керамики, связанных в плотную сетчатую структуру. Мощные патроны «Удава» калибра 9х21 миллиметр уверенно пробивают их на дальности 25 метров и больше. Пистолет Макарова этим похвастать не может».

Из отечественных образцов по мощности с «Удавом» сравним разве что пистолет Сердюкова СР-1 «Вектор». Но на роль универсального армейского оружия он не подошел в силу конструктивных особенностей. Так и остался для спецов — абсолютно плоский, лишен выступающих деталей, удобно носить под одеждой. Из зарубежных аналогов «Удава» навскидку можно вспомнить австрийский Glock 17 Gen5, американские Sig Sauer P320 и Smith&Wesson M&P.

Как уверяет конструктор, по основным характеристикам новый российский «армеец» им как минимум не уступает.

Автоматика «Удава» построена на схеме отдачи ствола при его коротком ходе, ударно-спусковой механизм двойного действия с обратной тягой. При выстреле ствол откатывается назад и немного перекашивается в вертикальной плоскости. По словам Козлова, такое решение продиктовано нежеланием конструкторов увеличивать массу подвижного кожуха-затвора, что непременно пришлось бы сделать в случае выбора схемы со свободным затвором — патрон 9х21 миллиметр для нее слишком мощный.

И хотя конструкторам удалось сгладить отдачу неплохой эргономикой, при стрельбе пистолет ощутимо прыгает в руках и норовит вырваться. Причем на кучность его испытывают исключительно с рук — по словам инженеров, никакой станок не даст такой точности, как человеческий глаз.

Аргумент диверсанта

Спецверсия «Удава» предназначена для разведки и спецслужб. От обычной отличается высокими прицельными приспособлениями и удлиненным стволом с резьбой для навинчивания ПБС — прибора бесшумной стрельбы. Сам глушитель упакован в легкий углеволоконный кожух и почти ничего не весит. Внутри — подвижная втулка, амортизирующая при стрельбе.

Громкость звука выстрела инженерам удалось снизить до уровня бесшумного пистолета ПБ, сохранив при этом мощное пробивное действие патрона 9х21. С глушителем используется дозвуковая версия этого боеприпаса. Испытатели утверждают, что на дальности 25 метров пуля насквозь прошивает композицию из досок и бронежилета, имитирующую тело человека.

Тем не менее, несмотря на весьма достойные характеристики «Удава», разработчики признают: поработать еще есть над чем.

«Я не считаю, что мы выжали из конструкции максимум, — говорит Иван. — Есть моменты, которые можно улучшить — и весьма значительно. Взять хотя бы кучность: есть понимание, как улучшить ее с трех сантиметров до полутора. Что касается мелочей, то мне не очень нравится форма флажка предохранителя, работа защелки магазина, слишком громоздкий ЛЦУ. Все это можно ужать, доработать и сделать удобнее. Сейчас начнутся войсковые испытания, возможно, всплывут другие замечания».

Следующий этап после присвоения изделию серийной литеры —принятие на вооружение. «Удав» будет производиться в трех модификациях: для войск, специальных подразделений и гражданского рынка. Последняя, по словам разработчиков, составит конкуренцию таким стрелковым брендам, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning и CZ.

Кроме того, в перспективе может быть создана компактная версия «Удава» для полиции и спецслужб — по аналогии с американским Sig Sauer P320 Х-Carry.

Станет ли «Удав» таким же легендарным и узнаваемым пистолетом, как макаров или ТТ, покажет время. Решать это будет армия.